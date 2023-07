Polèmica per la retirada d'una estelada a la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellLa Junta Electoral de Zona de la Seu d'Urgell ha obligat a retirar de la via pública una bandera catalana estelada que formava part de les insígnies que anuncien la celebració de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que se celebrarà la setmana vinent tant a la capital de l'Alt Urgell com a Arsèguel, Castellbò i Puigcerdà.

L'estelada estava instal·lada a l'inici de l'avinguda de Pau Claris, a l'altura de la plaça de les Monges, i forma part d'un conjunt de banderes que corresponen a tots els països que estan representats a l'esdeveniment i que se solen instal·lar cada any per aquestes dates, segons informa Ràdio Seu. El muntatge es reparteix entre tres línies i també inclou la pancarta que dóna a conèixer l'activitat. Des de l'Ajuntament de la Seu, aquest dijous al migdia han comunicat que al matí havien rebut un requeriment per part de la Junta Electoral en què els exigien la retirada de la senyera "de manera immediata, per estar en procés electoral". Davant aquesta reclamació per part de l'òrgan estatal el consistori "ha hagut de complir amb l’ordre", en una retirada que han revisat agents dels Mossos d’Esquadra.

El portaveu del grup municipal de Junts per la Seu i diputat al Parlament, Jordi Fàbrega, s'ha fet ressò d'aquesta actuació i ha lamentat la manera de procedir per part de la Junta Electoral cap a tot allò que té a veure amb símbols independentistes o a favor del dret d'autodeterminació. Fàbrega hi ha afegit que és un fet "per tenir-lo en compte quan aneu a votar diumenge", perquè considera que "el que està en joc és Catalunya".

Les banderes que no han estat retirades corresponen a la resta de països o territoris que estaran representats a la Trobada d'Enguany i que, tal com ja han avançat els organitzadors, són Portugal, França, Escòcia, Euskadi, Suïssa, Irlanda, el Quebec, Suècia, Itàlia, Ucraïna, l'Aragó, Cantàbria, Moldàvia, Rússia, Colòmbia, la República Dominicana i l'Uruguai.