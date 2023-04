A les portes del Govern

Andorra la VellaCitem els sis candidats a cap de Govern en les eleccions d'aquest diumenge 2 d'abril en un lloc emblemàtic com és la plaça del Consell General. Xavier Espot, Pere López, Carine Montaner, Cerni Cairat, Josep Maria Cabanes i Judith Pallarés s'enfronten en uns comicis decisius per a la governabilitat del país durant els propers quatre anys on caldrà prendre decisions valentes per superar els reptes socials i econòmics actuals. Els candidats i candidates fan balanç de la campanya electoral i expliquen a què dedicaran el dia de reflexió.

El candidat de Demòcrates, Xavier Espot, explica que el fet de continuar sent cap de Govern a funcions l'obliga a viure una jornada de reflexió diferent, ja que "la meva obligació i responsabilitat serà anar a tots els col·legis electorals per a visitar-los i verificar que tot funciona correctament". Tot i això, apunta que també hi haurà "un moment de tranquil·litat" per dinar i passar temps amb la família.

Per la seva banda, el candidat de PS SDP +, Pere López, manifesta que aprofitarà el dia per cuinar, una activitat que ha hagut de deixar de banda durant el darrer mes, i també gaudirà d'una jornada de bàsquet al Poliesportiu d'Andorra. Després, diu, tancarà el dia anant a sopar fora. Pel que fa a les expectatives de les eleccions, assegura que "tot està molt obert" i, per tant, entre la coalició "hi ha molt optimisme i esperem que demà comenci el canvi".

La candidata d'Andorra Endavant, Carine Montaner, assegura que aquest és un dia per passar en família. Precisament, afirma que la tarda d'aquest dissabte la dedicarà a passar temps amb els seus fills, sigui passejant per la muntanya o bé anant a veure una pel·lícula al cinema.

Pel que fa al candidat de Concòrdia, Cerni Escalé, destaca que aquestes hores les dedicarà a estar amb la seva dona i la seva filla. És la primera vegada que el candidat participa en uns comicis i, per aquest motiu, destaca la bona campanya electoral que s'ha fet. "Estem molt contents per haver mantingut la coherència durant aquests dies i com hem fet pinya amb tot l'equip", indica.

Per al candidat de Liberals, Josep Maria Cabanes, "s'ha fet una grandíssima campanya" en la qual s'ha pogut arribar a tots els agents econòmics i socials i a una gran part dels electors. El candidat liberal aprofitarà també per fer una passejada pel país, passar temps en família i gaudir d'un bon dinar amb aquells qui s'estima.

Finalment, la candidata d'Acció, Judith Pallarés, explica que el dia de reflexió el passarà conjuntament amb familiars i membres de tota la candidatura en una trobada que s'ha organitzat de cara al migdia. També intentarà descansar abans de donar el tret de sortida a la jornada electoral. Pel que fa a les sensacions dels resultats, Pallarés manifesta tenir "sensacions contradictòries" malgrat que es mostra satisfeta de la campanya que s'ha fet durant els darrers quinze dies.