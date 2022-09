El pressupost del 2023 (31 milions de dèficit) no augmentarà el percentatge de deute per l'increment del PIB

Andorra la VellaGovern ha aprovat el pressupost del 2023 i serà presentat demà a Sindicatura. El ministre portaveu Èric Jover ha destacat que el deute de Govern se situarà en el 39,4% del PIB a tancament del 2022 i que amb els comptes del 2023 no se superarà aquesta xifra. Es preveu un increment de dèficit de 31 milions però l'increment del PIB farà que el nivell d'endeutament estigui per sota del 39,4%. El ministre ha indicat que després dels pressupostos deficitaris per l’impacte de la Covid, el del 2023 és el primer que torna a mantenir-se en els paràmetres obligats per llei per no superar certes xifres que augmentin el deute. Jover s’ha mostrat satisfet perquè Govern tenia com a objectiu que el deute se situés per sota del 40% a final dels exercicis 2023 o 2024 i, en canvi, s’ha aconseguit durant aquest any.