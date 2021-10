Els pressupostos inicien el tràmit parlamentari

Andorra la VellaEl Govern ha entrat aquest divendres al matí a tràmit parlamentari el projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2022, uns comptes que recuperen una certa “normalitat” però que estan “encara molt impactats” per la Covid, tal com va explicar dijous el ministre de Finances, Eric Jover, en roda de premsa. Els ingressos seran de 465 milions d’euros, les despeses de 491 i es preveu un dèficit, per tant, de 26,5 milions. El ministre va declarar dijous que espera que es tramitin amb una certa celeritat de tal manera que a principis de l'any que ve puguin entrar en vigor. Pel que fa als ingressos, cal destacar que seran un 34% superiors al 2021, mentre que les despeses creixen un 6%. A més es recuperen certes inversions en ministeris que amb la pandèmia van patir retallades.