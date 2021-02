El Procicat té previst mantenir les restriccions de mobilitat a Catalunya

Andorra la VellaAquest dijous fa 50 dies que les autoritats catalanes van decidir que després del dia de Reis enduririen les mesures restrictives per mirar de frenar els contagis d'una tercera onada que ja veien venir, a partir de l'increment de les interaccions causades per les trobades familiars i d'amics durant les festes nadalenques. Aquest dijous s'havia de tornar a reunir el Procicat, el Pla d'Emergències de Protecció Civil, per avaluar si després de gairebé dos mesos comença a flexibilitzar algunes iniciatives, però, com ja va passar la setmana passada, les autoritats catalanes han decidit posposar la reunió per prendre les decisions oportunes. Ara bé, segons ha avançat Televisió de Catalunya, no està previst que aquesta hipotètica flexibilització afecti la mobilitat, amb la qual cosa el Principat d'Andorra continuaria sense poder rebre visites més enllà de la comarca veïna de l'Alt Urgell.

Segons la televisió catalana, tot i que les autoritats polítiques veurien amb bons ulls unes flexibilitzacions que no ofeguin alguns sectors molt castigats, ni epidemiòlegs ni metges no ho veuen clar. Així doncs, caldrà esperar a aquest divendres per saber quin tipus de mesures s'estoven a partir de l'1 de març, i que podrien afectar el comerç i la restauració, però no la mobilitat, que continuaria restringida a l'àmbit comarcal.