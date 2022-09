Proposta per aplicar la taxa turística a autocaravanes i campers

Andorra la VellaEls grups parlamentaris que donen suport al Govern, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, presentaran una proposta de resolució al Consell General per aplicar la taxa turística a autocaravanes i 'campers' per regular aquesta mena d'activitat i els efectes que suposa pel medi natural, "un dels valors més preuats del nostre país", tal com ha asseverat el president del grup parlamentari taronja, Carles Enseñat.

La proposta de la majoria parlamentària també aposta per habilitar espais per regular els indrets on poden estacionar, ja que en algunes ocasions els vehicles aparquen en espais que no són adequats i que no tenen els equipaments necessaris per garantir una estada adequada i legal. D'aquesta manera, l'objectiu és aplicar l'impost turístic per millor les condicions d'aquesta modalitat turística, que en els darrers anys, sobretot des de l'esclat de la pandèmia, està en auge, i protegir el medi natural, que, en algunes ocasions es veu vulnerat i danyat per la manca de regulació d'espais d'estacionament amb els serveis adequats.