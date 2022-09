Proposta de PS per subvencionar el carburant a residents i empreses

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha anunciat, a través del president del grup parlamentari Pere López, que presentarà una proposta de resolució al Consell General per subvencionar els carburants per a tots els residents i a les empreses situades a Andorra. López ha comentat que la subvenció hauria de ser tant per als vehicles com per a les llars. Ha indicat que “les llars d’Andorra s’hauran d’escalfar” en referència al fet que quan arribi el fred s’hauran d’encendre les calefaccions i la majoria són de gasoli. Amb l’increment del preu dels carburants en els últims mesos es preveu que el cost per mantenir la calefacció durant la temporada d’hivern sigui força més car que l’any passat.

López també ha indicat que presentaran una altra proposta de resolució per a un augment sensible del salari mínim. El líder del PS ha comentat que l’increment del cost de la vida ha fet que encara que s’hagi apujat el sou mínim per sobre de l’IPC la xifra ha quedat desfasada. Els 1.200 actuals signifiquen el 53% del salari mitjà que es troba en els 2.264 euros aproximadament. López ha assenyalat que voldria portar el sou mínim fins al 60% del salari mitjà. Aproximadament serien uns 140 euros més per portar el sou mínim fins als 1.400 euros.