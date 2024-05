La pròxima llei de l'Agència de Dades preveu l'acomiadament del cap si és justificat

Andorra la VellaLa llei de creació de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), a diferència de les d'altres organismes, no recullen la possibilitat que s'acomiadi a la directora de l'entitat. Cal recordar que tant aquest càrrec com el d'inspector són nomenats pel Consell General.

La legislació de l'APDA ha mostrat greus problemes ja que hi ha tota una sèrie de casuístiques que no permeten actuar. No només en el cas que el Consell consideri que cal cessar a la directora, sinó també del funcionament intern de l'entitat.

Actualment, la directora Resma Punjabi es troba en 'guerra' amb tots els grups del Consell i Sindicatura perquè va presentar una graella per autoapujar-se el sou, autoavaluant-se, que preveia un màxim de prop de 90.000 euros. Actualment cobra la meitat d'aquesta xifra.

La modificació de la llei ja inclouria, segons diverses fonts, canvis en altres aspectes que es considera que no estan ben regulats. L'APDA pateix una situació de precarietat per diferents motius des que Punjabi va entrar a ocupar càrrec, tot i que una part no és imputable a la directora sinó a l'actitud d'algunes inspectores.

Un dels principals problemes és que els inspectors no són funcionaris sinó elegits pel consell general i depenen de Sindicatura. Aquest escenari treu la capacitat de comandament a la direcció, encara que en el cas de Punjabi els enfrontaments amb el personal han portat a una situació molt complicada durant tot el mandat.

El balanç laboral de les inspectores que hi ha hagut fins ara ha estat un autèntic drama. Una ni tan sols va arribar a treballar mai i dos mesos després de jurar el càrrec es va agafar una baixa d'un any i mig. Al final va renunciar. L'altra inspectora va acabar plegant dient que havia d'assumir tota la feina. La darrera nomenada, Sabrina Pujol, ja supera tot l'anterior. No estava d'acord amb l'horari assignat. Va intentar plegar el mateix dia que jurava el càrrec.