PS i Concòrdia estan d'acord en el fons de les mesures de Govern per l'habitatge

Andorra la VellaAquest dijous s'està celebrant la sessió del Consell General de preguntes al Govern, i les mesures transcendentals anunciades la setmana passada per l'habitatge estan protagonitzant la jornada. Els diferents partits polítics de l'oposició estan mostrant la seva postura oficial i fent les preguntes pertinents.

Malgrat que les formes de Govern, especialment en la comunicació, sí que han estat criticades per la majoria dels partits de l'oposició, dos dels més importants, com són Concòrdia i el PS, han reconegut la necessitat de prendre aquestes mesures per alleujar el mercat de lloguer.

Pol Bartolomé, pel grup parlamentari de Concòrdia, ha començat la seva intervenció dient que s'ha de fer un esforç per evitar entrar en expressions pejoratives, que alimenten un pànic col·lectiu. Recorda que és important que en cap cas s'està proposant l'expropiació, segons ell entén, sinó una cessió obligatòria, però en la que el propietari continuarà tenint la potestat de vendre el seu immoble o donar-li altre ús.

El parlamentari ha fet una curiosa comparació, explicant que és com quan et compres un cotxe que corre molt, però l'estat, en vies de la seguretat teva i pública, et limita la velocitat a la qual pots conduir. En essència, considera que sí que és habitual que l'estat reguli l'ús de molts dels béns de la ciutadania.

Per altra part, el parlamentari del PS Pere Baró ha declarat que en el fons de la qüestió estan d'acord amb Govern, però no en les formes. Reivindica que el seu partit portaria fent aquestes propostes des del 2012 i que des de Demòcrates se'ls va dir que no reiteradament.

Baró s'ha mostrat molt crític amb el consens del qual parla Govern a l'hora d'idear aquestes lleis, ja que el seu grup no estava present a la taula de treball. Considera que tot ha estat ideat pel grup demòcrata i que a l'oposició simplement se'ls ha presentat "un PowerPoint" per a poder treballar la llei.

Carine Montaner s'ha desmarcat dels dos principals grups de l'oposició i s'ha mostrat molt crítica amb la bateria de mesures. Recorda que el consens de tots els grups polítics estava en la necessitat d'incentivar els propietaris a posar els seus pisos a llogar, però no en les formes, i menys aquestes.

La consellera d'Andorra Endavant que hi havia consens que la mesura a prendre havia de ser d'un caràcter diferent, molt menys intervencionista. Es va plantejar imposar una taxa als pisos buits de 5.000 euros a l'any, el que incentivaria a llogar o vendre en cas de no voler fer-hi front i que, si no es pagava després de tres anys, es podria requisar l'actiu i de forma justificada.

En definitiva, Montaner defensa que aquesta mena d'intervencionisme tan agressiu espantarà els mercats.