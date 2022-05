El PS d'Encamp demana pel retard en conèixer el resultat del concurs d’idees per a la dinamització de Les Pardines

EncampEls consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han entrat una pregunta per conèixer els motius pels quals encara no es coneix el resultat del concurs d’idees per a la dinamització de la zona de les Pardines i fins a Engolasters. La qüestió es dirigeix a la cònsol major, Laura Mas, qui l’haurà de respondre durant la sessió del consell de comú prevista per a aquest dijous 19 de maig.

Concretament, els membres de PS+Independents d’Encamp volen conèixer què justifica que després de quatre mesos des de l’obertura dels sobres, el passat 7 de gener, encara no es disposi de resultat. Diferents tècnics de la corporació van començar a estudiar les propostes en aquella data, cosa que porta als socialdemòcrates a qüestionar-se “què justifica tant de temps transcorregut sense que se’ns informi del resultat al que han arribat”.