El PS demana que es depurin responsabilitats per la manca de previsió de l'Oficina Covid

Andorra la VellaDesprés de les declaracions d'aquest dilluns del director de l'Oficina Covid, Bruno Bartolomé, en què va assegurar que hi va haver una manca de previsió quant a personal durant l'esclat de la sisena onada de la pandèmia, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha aprofitat la seva participació en la sessió tradicional de Sant Tomàs d'aquest dimarts per demanar que es depurin responsabilitats tenint en compte que la falta de personal durant un moment de plena expansió del virus "és una errada massa greu que té massa conseqüències per a la salut i l'economia de les persones".

Al llarg de les seves declaracions, López ha posat en relleu que durant la compareixença de Bartolomé es va evidenciar que "s'han fet les coses molt malament", i més quan el mateix director de l'Oficina Covid ho va reconèixer durant la seva intervenció. Segons el PS, a conseqüència d'aquest fet "estem patint una evolució de la pandèmia molt pitjor de la que hauríem de tenir" i, a parer seu, el Principat també es troba en un moment "pitjor que el dels països veïns". En aquest sentit, ha argumentat que no sap si el fet de disposar de menys traçadors responia a la necessitat de "voler estalviar", tot i que si és així, es tracta d'un fet que "em produeix molta indignació i incomprensió", ha sentenciat.

Malgrat que el líder socialdemòcrata ha reconegut que "amb una situació com aquesta tothom es pot equivocar", el que no és "acceptable" és que "no hi hagi recursos i s'hagi volgut estalviar en un lloc clau per a protegir la salut de les persones i les economies de les famílies, autònoms i empreses". Així doncs, ha afirmat que "crec que queda clar que la nostra denúncia, per molt que ha estat dura, no era gratuïta".

Ara, per tant, des de la formació demanaran qui va prendre aquesta decisió, si va venir per part del ministre de Salut, del de Finances, o la va prendre el mateix director de l'Oficina Covid. "Aquí són ells qui han de decidir qui és el responsable d'aquest desgavell", ha conclòs.