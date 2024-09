El PS impulsa una proposta per garantir el dret a l'oblit sanitari per a pacients de càncer, VIH i hepatitis

Andorra la VellaEl Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat avui una Proposició de llei sobre l’oblit sanitari, que té com a objectiu que les persones supervivents de malalties com el càncer, el VIH/SIDA i l'hepatitis C no siguin discriminades a l'hora de contractar assegurances, hipoteques i préstecs bancaris.

La presidenta del Grup Parlamentari, Judith Casal, i la presidenta suplent, Susanna Vela, han explicat el contingut de la llei, que consta de tres articles, una disposició addicional i dues disposicions finals.

El primer article prohibeix la discriminació a les persones que han patit aquestes malalties i garanteix l'accés a la contractació de serveis financers cinc anys després de la finalització del tractament sense recaiguda.

La proposició també estableix que es cancel·laran qualsevol clàusula que exclogui algú per haver patit càncer, VIH/SIDA o hepatitis C, i que no es podrà sol·licitar informació sobre el passat oncològic un cop passats cinc anys des del tractament. A més, la proposta inclou un estudi sobre l'oblit sanitari en trastorns mentals i obliga el Govern a implementar canvis normatius en un termini d’un any des de l’entrada en vigor de la llei.