El PS marxa del Consell en protesta perquè no se'ls va informar de la limitació a la construcció de nous edificis de pisos

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha donat un cop d'efecte al Consell General abandonant la sala en el moment del debat i votació de la llei que ha de limitar la construcció d'edificis d'habitatge. Segons ha explicat la consellera Judith Salazar no se'ls va informar prèviament d'aquest text i que no s'havia fet per evitar filtracions. Salazar ha indicat que no participaven d'un debat on no han tingut "prou" temps per analitzar el projecte de llei. I ha insinuat que no se'ls havia informat prèviament per una falta de confiança i que no es 'creia' que als consellers de la majoria no se'ls havia informat prèviament. Ha vingut a exposar que aquesta situació pressuposava que no hi hauria 'lleialtat' i es filtraria la decisió. Salazar ha dit que "no és un acte d'irresponsabilitat" i ha recordat que algun cop al Consell algun conseller ha marxat de la sala com a protesta. I ha indicat que "el que sí seria és una irresponsabilitat seria votar una llei que no han pogut analitzar i on podem tenir dubtes com per exemple si envaeix o no competències". Salazar ha recordat que el precedent d'aixecar-se va ser "quan unes conselleres van aixecar-se i marxar per un tema de gènere perquè no estaven d'acord del sentit del vot del seu grup".

Xavier Espot s'havia referit al fet que el text el coneixien "poques persones" per evitar que si es feia públic abans d'hora que s'anava a limitar la construcció de nous pisos per a la venda es produiria un "efecte crida" que hauria provocat que s'entressin tants projectes que hauria fet inútil la limitació. Espot ha comentat que si en només dos dies ja s'ha produït una allau de demandes de noves construccions, si s'hagués filtrat el nombre de projectes seria incalculable. El Cap de Govern ha indicat que "no és legítim que vostès s'aixequin del Consell perquè la seva obligació és quedar-se en el debat i després votar a favor, en contra o abstenir-se; em decep molt i decebrà molt a una part de la ciutadania que vostès s'aixequin i marxin". Espot ha indicat que "un acte tan gros es podria entendre si Govern estigués vulnerant la legislació i com a mecanisme de protesta, marxem". I ha criticat que el PS es queixi de la falta de temps per analitzar el text "quan és una llei de només sis articles i vostès són set consellers generals". I ha ironitzat sobre que inclou un 'article complexíssim' que diu que hi ha una moratòria de dos anys per a concedir noves llicències d'apartaments turístics.