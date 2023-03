El PS publica un vídeo contra el macroprojecte immobiliari d'Arinsal i en favor dels veïns mobilitzats

La MassanaEl comú de la Massana va traslladar dijous al grup de veïns preocupats per la gran obra d'habitatge que està en marxa a Arinsal i que podria sumar fins a 1.000 habitants més que no poden fer res per aturar-lo. Els van comunicar que el projecte es va presentar abans de la moratòria del Govern i que compleix la llei.

El Partit Socialdemòcrata, per la seva part, s'ha posicionat de part dels veïns i ha compartit un vídeo en les seves xarxes socials promovent la campanya iniciada a change.org.