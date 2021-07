El PS qüestiona la diversificació de l’economia i lamenta que la caiguda del PIB sigui la més elevada d’Europa

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat aquest dimecres una bateria de preguntes en referència a les variacions del Producte Interior Brut (PIB) que està patint Andorra en els darrers anys. López ha destacat que la davallada del PIB andorrà és la més elevada d’Europa amb un 12%, segons diverses informacions internacionals, i ha lamentat “la inacció total” del Govern tant pel que fa a diversificació econòmica com al treball de les relacions internacionals, que “han provocat que aquest hivern hagi estat el pitjor de la història per a l’economia del país”. “És una dada molt preocupant que ens ha de servir d’alerta i demanem que el Govern valori més enllà de la pandèmia aquesta caiguda del PIB, que no podem oblidar que és la més elevada a Europa”, ha dit.

López ha preguntat al Govern quins efectes té la no diversificació econòmica en relació a la caiguda del PIB i quan té pensat el Govern fer alguna cosa per millorar aquesta situació, ja que “les elits conservadores porten dècades bloquejant la diversificació econòmica”. El president socialdemòcrata també sol·licita saber quines són les causes específiques que han provocat aquesta caiguda del PIB andorrà, més enllà de la pandèmia, i la valoració de l’executiu respecte que aquesta davallada sigui la més important de tots els països d’Europa.

López també ha destacat que el decreixement del 2020 ha estat d’un 20%, xifra molt elevada per a l’economia del país, i que la d’aquest any també tindrà un resultat gens positiu. Per aquest motiu, ha demanat la valoració del Govern sobre aquest decreixement acumulat, ja que des del grup socialdemòcrata preocupa molt la situació econòmica d’Andorra, que repercuteix directament en la de tota la ciutadania.