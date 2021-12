El PS qüestiona la ubicació dels controls d'equipaments durant la nevada

Andorra la VellaEl PS ha entrat aquest dimarts sis preguntes al registre del Consell General que qüestionen l'operatiu de control de vehicles durant aquests darrers dies de nevades. EL conseller Roger Padreny ha explicat que busquen “analitzar les polítiques que asseguren la seguretat viària a les carreteres”. L'acció ve donada pel caos viari del passat 10 de desembre. El PS demana pel protocol d'actuació dels agents implicats, l'anàlisi dels recursos destinats, els criteris a l'hora de seleccionar la ubicació dels controls i “a quina hora va tenir constància el Govern de les retencions i quines decisions va prendre”.

“Considerem importantíssim que es faci una política d'avaluació per millorar els controls a les carreteres”, ha explicat Padreny, qui ha insistit en conèixer “la casuística de per què el dia 10 es va produir la retenció a bona part de la xarxa”. Des del PS entenen que “és bàsica una política de prevenció” per “millorar la mobilitat”. “Hem pogut informar-nos a través de les situacions viscudes pels ciutadans sobre la ubicació d'alguns controls policials i per això volem que expliquin quins criteris han utilitzat”, ha conclòs el conseller.