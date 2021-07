El PS retira l'esmena a la totalitat i s'absté en la votació per a la cessió del terreny a Grifols

Andorra la Vella"Volem votar a favor del projecte de Grifols i els demanem que ens ho posin fàcil". D'aquesta manera concloïa el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, la seva primera intervenció per defensar l'esmena a la totalitat presentada a la petició d'autorització de la cessió temporal de l'ús del terreny conegut com a Prat de la Farga d'Ordino per a la instal·lació de Grifols. López ha defensat els dubtes sorgits al voltant de l'acord entre el Govern i la farmacèutica i ha dit que "facilitar l'arribada no s'ha de confondre amb un compromís que posi en risc les finances de país". "Assistim, malauradament, a una demostració d'incoherència política del PS no només formal sinó material", ha respost el cap de Govern, Xavier Espot. Tot i que davant aquest inici es preveia que difícilment es podrien apropar posicions, després del debat ha estat possible i finalment el PS ha retirat l'esmena a la totalitat i s'ha abstingut en la votació de la cessió. Tant és així que Espot fins i tot ha acabat el debat dient que es retractava de les paraules que havia dit al principi del debat.

D'aquesta manera López havia manifestat que hi ha determinades clàusules que preocupen i que volen que es revisin com per exemple la 8.2 que preveu que el Govern haurà de comprar la totalitat de la societat que constitueixi amb Grifols per tirar endavant el projecte del centre de recerca en immunologia a Ordino si en un moment donat, a conseqüència d'un procediment judicial interposat contra la societat o de qualsevol altra forma, i de conformitat amb una resolució judicial ferma i vinculant, es veu impedida o limitada d'alguna forma per utilitzar la propietat en els termes i condicions previstos en el contracte de cessió d'ús. També ha destacat que no hi hagi compromisos de contractar andorrans i residents. A més, considera que a l'hora de cedir un terreny aquest hauria d'haver estat peritat. "Cal millorar els compromisos que s'han adquirit", ha defensat López, que també ha afegit que cal clarificar aquesta clàusula 8.2 perquè no generi dubtes. En definitiva, creu que cal que el contracte tingui unes disposicions "més positives per a Andorra".

En la seva primera intervenció Espot ha manifestat que assistia "amb sorpresa" als arguments del PS "perquè es desvia del mandat legislatiu" i no correspon al Consell General debatre un pacte de socis. El cap de Govern ha lamentat el "cop de timó" socialdemòcrata ja que se'ls va presentar el pacte a principis de maig i, per tant, abans que es manifestessin a favor dels canvis en les lleis del codi de l'administració i del sòl a les quals van donar suport per facilitar l'arribada de la farmacèutica al país. En aquest sentit, ha atribuït aquest canvi "probablement per motius polítics de baixa volada". La forma ideal de plantejar les coses, segons Espot, hagués estat començar a treballar des del principi en les qüestions en les quals tenien dubtes i debatre'ls lluny "de focus mediàtic". "Estic disposat a analitzar en detall i trobar solucions de compromís" en les quals el PS es trobi "còmode", s'ha compromès.

Així, i davant els dubtes plantejats, Espot ha dit que no s'ha peritat el terreny perquè no es ven ni es permuta, però ha destacat que hi ha peritatges i que es facilitaran al PS. Pel que fa a l'ús de la parcel·la, ha destacat que se cedeix la totalitat en previsió d'una possible ampliació i perquè allà, més enllà del centre de recerca, "el Govern no hi vol fer res més". També ha defensat que s'han fet canvis legals perquè "aquest és el primer projecte de molts que han de venir" i ha afegit que no s'han fet 'ad hoc' per a Grifols. Sobre el risc de veure's obligats a adquirir la societat, ha manifestat que es va incloure abans dels canvis legals i per evitar que una impugnació judicial malmeti la inversió que Grifols hagués pogut fer. Això no vol dir, ha aclarit, que el Govern assumeixi el deute de la societat. "Estem oberts a posar damunt la taula de la societat de matisar la disposició" o fins i tot de treure-la. Pel que fa a la clàusula antidilució, ha defensat que es fa per evitar que la participació del Govern sigui cada cop més residual. Quant al compromís de la contractació d'andorrans i residents, ha defensat que no cal perquè la normativa migratòria i d'ocupació que ja "blinda" aquesta qüestió. De totes maneres s'ha mostrat obert que es pugui establir una disposició en aquest sentit. De fet, ha proposat un grup de treball entre els consellers i el Govern per poder treballar i proposar canvis als socis si cal.

López ha respost Espot que recollien "la proposta de diàleg" i ha manifestat que el debat havia estat "interessant" ja que el més important és que es trobi un redactat millor.

Des del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents el president suplent, Joan Carles Camp, també ha plantejat els dubtes sobre el pacte de socis però ha manifestat que votaven en contra de l'esmena del PS ja que estan a favor de la creació de serveis d'alt valor afegit. La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha tornat a expressar els seus dubtes sobre el projecte. "Diversificació sí però no a qualsevol preu", ha dit, i ha apel·lat a revisar el pacte de socis. Ha estat l'única que ha votat en contra a la cessió del terreny.

Unanimitat del Consell General en els temes educatius

Unanimitat del Consell General en els tres punts que aquest dijous es debatien sobre educació. En primer lloc ha estat aprovat el projecte de llei de creació del Marc andorrà de qualificacions per assentiment. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat que aquest marc té "una triple finalitat" com és l'aprenentatge al llarg de la vida; impulsar eines de qualitat i afavorir la transparència de les qualificacions d'Andorra. La ministra ha recordat que els organismes internacionals insten els governs a dotar-se de marcs nacionals i que per tant l'impuls d'aquest marc andorrà s'emmarca també en aquesta finalitat.

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha destacat que aquest marc té "dos aspectes cabdals com són l'homologació internacional i l'aprenentatge al llarg de la vida". Al seu torn, la consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha valorat que amb aquest text legal "es donen eines per millorar la qualitat de l'ensenyament".

També ha estat aprovada per assentiment la presa en consideració de la proposició de llei de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (Aqua). Vilarrubla ha explicat que el Govern ha emès un criteri favorable i que la modificació de llei de l'Aqua ja preveia la creació de taxes per gravar els serveis que presta l'agència, que han augmentat de manera important en els darrers anys.

A l'últim, també hi ha hagut unanimitat en el projecte de llei de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà. Tal com ha explicat Vilarrubla aquesta modificació afecta especialment la formació professional, que s'adapta a l'educació per competències. A més, s'inclou una FP inicial de dos cursos a la qual tindran accés els alumnes des del graduat de segona ensenyança, tot i que també es possibilita que aquells que no el tinguin hi puguin accedir. Tal com ha manifestat la ministra es vol "evitar l'abandonament escolar". També es modifica la durada del batxillerat professional, que passa de tres a dos cursos.

Vistiplau a incloure la perspectiva dels joves en les polítiques públiques

La proposta d'acord de joventut ha estat aprovada per unanimitat de l'arc parlamentari. El conseller socialdemòcrata Roger Padreny, que ha defensat el text, ha destacat que aquesta proposta ha de ser "un catalitzador" perquè hi hagi la visió de la joventut en les polítiques públiques.D'aquesta manera, el document inclou 72 mesures, centrades en onze polítiques. Padreny ha manifestat que els objectius eren l'obertura del Consell General a la participació; el consens, ja que hi han pres part representants de les joventuts dels diferents partits polítics; i el canvi de paradigma ja que s'inclou la perspectiva dels joves en les polítiques públiques. El conseller socialdemòcrata ha destacat que aquesta proposta és una "fita" per a la millora de les polítiques que tenen a veure amb els joves.

Des dels grups parlamentaris han celebrat que aquesta proposta d'acord serveixi per incloure la perspectiva dels joves en les polítiques públiques.