PS-SDP + aposta per una reorganització del SAAS mitjançant diferents parapúbliques sota el paraigua del ministeri de Salut

Andorra la VellaL'aliança d'esquerres formada per PS SDP + creu que el sistema sanitari del país té moltes carències i que el SAAS "s'ha convertit en un monstre que fa i desfà" sense control. És per aquest motiu que la número 6 de la llista nacional, Maria del Carmen Garcia, ha proposat la creació de diferents entitats parapúbliques "més petites" -entre les quals hi hagi l'hospital, el Cedre o els centres de salut- que es gestionin de manera autònoma, "però sempre sota el paraigua del ministeri de Salut", ja que ajudaria a fer "una gestió molt més especialitzada en cada sector". "Creiem que no és possible que la sanitat d'un país no sigui gestionada pel ministeri competent, i això actualment està passant a Andorra", ha dit.

Precisament, en relació amb el centre hospitalari, la candidata socialdemòcrata ha reconegut la necessitat d'ampliar l'edifici, malgrat que "el que no podem fer és que tota la solució sigui una ampliació de l'hospital, ja que això requereix dos, tres o quatre anys fins que es pugui obrir i necessitem solucions de forma més immediata". En aquest sentit, ha manifestat que un altre dels problemes més significatius en el sistema sanitari és el dels professionals, els quals costa fer-los arribar a Andorra i, una vegada aquí, mantenir-los.

De fet, pel que fa a l'arribada de nous treballadors, ha posat en relleu que està sent un problema "molt complicat i que no s'està fent res per solucionar-ho". Així, la candidata ha enumerat les dificultats amb què es torben els professionals a l'hora d'arribar al Principat quant als tràmits burocràtics, la convalidació de títols i la situació de l'habitatge. Una de les vies per començar a solucionar aquesta situació passaria, per exemple, per incrementar els salaris dels sanitaris, però també per introduir millores "a nivell de qualitat laboral", un aspecte "molt important que mai s'ha tingut en compte".

Proposta per substituir la unitat de radioteràpia

Sens dubte, un dels temes que ha aixecat més crítiques durant els darrers temps ha estat la creació o no de la unitat de radioteràpia per als malalts oncològics. Des de PS SDP + s'ha indicat que aquesta és una altra de les qüestions que es duu al programa electoral, però no pel que fa a la seva creació, sinó a l'execució d'un estudi per veure la seva viabilitat. Per tal que sigui una realitat, Garcia ha explicat que, en primer lloc, cal disposar de dades actualitzades sobre les persones que tenen aquesta patologia al país, ja que "és una cosa que s'està demanant des de fa molts mesos i no sabem quants pacients de càncer hi ha al país", per la qual cosa, "sense dades no podem prendre decisions".

Si finalment no és viable la unitat de radioteràpia, des de la coalició d'esquerres s'aposta per una fórmula compartida per Assandca, la qual està relacionada amb disposar de pisos tutelats als territoris on es facin els tractaments, sigui a Barcelona o França, per tal que els pacients puguin tenir un acompanyament i no hagin de fer centenars de quilòmetres per rebre els seus tractaments. "Això vol dir que quan -un pacient- arriba a un determinat lloc disposa d'una persona que li diu on estan tots els serveis i això els ajudaria molt" tenint en compte la llarga distància que hi ha des d'Andorra fins aquests centres.

Més professionals per a la salut mental

Finalment, i en resposta als mitjans de comunicació, Garcia també s'ha referit a la situació del centre de salut mental de l'hospital. En aquest cas, ha refermat que "el primer que necessitem és tenir els professionals que t'atenguin", ja que "actualment les persones amb problemes de salut mental estan sent ateses al SAAS, tenen visita un dia de mitja hora i fins al cap de dos mesos no se'ls torna a trucar, i això és inadmissible". Així, i tenint en compte la certa periodicitat que necessiten aquestes persones amb els professionals sanitaris, la formació aposta per crear més places de psicòlegs "per atendre una necessitat del país".

De manera paral·lela, i pel que fa a la prevenció entre els joves, ha explicat que la formació també preveu la creació de la figura de l'educador de carrer, el qual s'hauria d'encarregar d'aquesta detecció precoç de determinats problemes entre els joves per tal d'evitar que hi hagi patologies que es desenvolupin a llarg termini.