PS i SDP convoquen la militància per tancar la coalició electoral

Andorra la VellaEls militats del Partit Socialdemòcrata i SDP han estat convocats per Pere López i Jaume Bartumeu respectivament per avalar el preacord al qual han arribat els dos líders per presentar llistes conjuntes a la nacional i les territorials en els propers comicis. La reconciliació arribarà deu anys després que l'excap de Govern Jaume Bartumeu, llavors líder del PS, abandonés el partit pel seu enfrontament amb el seu exministre de finances Pere López i fundés SDP.

El pacte entre PS i SDP és especialment significatiu a Andorra la Vella perquè és l'únic feu on SDP té pes polític i, unit al del PS, el pacte converteix la coalició en la gran favorita per guanyar a la capital. SDP intenta tornar a tenir un paper remarcable dins de la vida política després d'haver-se quedat fora del Consell en les eleccions del 2019.

L'acord amb el PS tanca la possibilitat de reeditar la coalició amb els demòcrates a Andorra la Vella que Bartumeu va tancar amb Conxita Marsol a les eleccions comunals.