PS SDP + proposa una escolarització pública i gratuïta dels zero als tres anys a Encamp

EncampLa candidata número dos de la llista territorial PS + Agrupament Encampadà, Susagna Venable, ha proposat aquest dimecres en el marc d'unes declaracions a la premsa davant l'Escola de primera ensenyança d'Encamp el fet d'oferir als encampadans una escolarització pública i gratuïta des dels zero als tres anys. "Hi ha una taxa de natalitat molt baixa. Portem des del 2011 amb un 50% menys de natalitat i, evidentment, l'encariment de la vida està complicant molt el fet que les famílies es plantegin tenir un fill" assegurava la candidata socialdemòcrata. "Per tant, amb aquestes mesures volem intentar que les parelles puguin formar la seva pròpia família" ha afegit.

Per altra banda, Venable ha plantejat que la candidatura territorial també aposta per ajudar les famílies amb les activitats extraescolars fins als dotze anys. A més, la candidata de la llista encapçalada per Pere López, ha exposat que la formació vol ajudar els estudiants que estiguin cursant Formació Professional localitzant centres d'Encamp on puguin fer les seves formacions i, així, poder obtenir els títols corresponents.