PS SDP + vol crear un ministeri de Turisme i Comerç i reactivar el Consell Andorrà per a la Competitivitat del sector

Andorra la VellaPS SDP + crearà un ministeri específic de Turisme i Comerç si aconsegueix arribar al Govern després de les eleccions generals del 2 d'abril. Tal com ha explicat aquest dilluns el cap de llista de la formació, Pere López, la voluntat és que aquest ministeri "es dediqui exclusivament a aquestes dues qüestions i que serveixi per a unificar polítiques". A més, la voluntat és que també "estigui vinculat amb tot allò relacionat amb la imatge que es vol donar cap a l'exterior" i continuar potenciant d'aquesta manera la marca Andorra.

De manera paral·lela, el candidat ha anunciat que també es treballarà per reactivar el Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç, un ens que ja està creat, però que actualment no té cap operativitat, "i que és essencial per a la dinamització comercial amb figures i elements com, per exemple, la dels dinamitzadors comercials". Així mateix, la voluntat de l'aliança socialdemòcrata és que aquest organisme pugui participar en qüestions com ara definir les estratègies comercials "o buscar diferents fórmules en aquest sentit".

Una altra de les propostes per tal de dinamitzar el sector comercial estan relacionades amb la modificació de la llei d'Andorra Turisme. En aquest sentit, López ha expressat la voluntat que l'entitat tingui una major participació i implicació dels sectors turístics i comercials; una gestió "més plural i més participativa del pressupost", així com una valoració de les mesures que es prenen, i que Andorra Turisme, a més de les tasques que fa avui en dia, "es reconverteixi en l'Observatori del Turisme per tenir més dades i informacions, que no siguin només de tipus numèric, en relació amb el nostre turisme i els nostres comerciants". Finalment, i per tal que tot plegat sigui possible, "volem dotar de més pressupost a les associacions de comerciants per tal que hi hagi més vinculació i més participació en cooperació amb aquest ministeri de Turisme i Comerç".

D'altra banda, i en resposta als mitjans de comunicació, López ha assegurat que aquesta proposta no és la mateixa plantejada aquest dilluns per Demòcrates, ja que la formació taronja "unificarà els departaments de Turisme i Comerç, però no ha dit pas que hi haurà un ministeri específic".