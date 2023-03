PS SDP + vol tornar a posicionar Sant Julià com a referent en l'àmbit esportiu

Sant Julià de LòriaDesprés de tres anys de la desaparició del Club Esportiu Sant Julià, una entitat "històrica" per a la parròquia i per al país, la candidatura territorial laurediana de PS SDP + ha proposat aquest dimarts, a través del segon suplent, Marc Ferré, tornar a incentivar i crear polítiques esportives a nivell nacional per tal que Sant Julià de Lòria "esdevingui un referent a nivell esportiu com ho era abans" gràcies a la promoció de diferents esports 'indoor' com ara el futbol sala, l'hoquei o la gimnàstica, però també impulsant esdeveniments esportius que ajudin, principalment, a "crear sinergies perquè tots els agents de la parròquia i tot l'eix comercial en surti beneficiat".

Així doncs, Ferré també ha advocat per donar més força a esdeveniments relacionats amb el ciclisme, la pesca esportiva o l'esquí de fons, buscant el suport d'Andorra Turisme per tal que sigui aquesta entitat la que ajudi a fer més promoció i divulgació de totes les competicions que es puguin organitzar.

Precisament, el candidat de l'aliança socialdemòcrata ha recordat que, tradicionalment, Sant Julià ha estat un "referent" en diferents esdeveniments esportius i, amb el pas del temps, aquesta sensació s'ha anat difuminant. Per tant, la proposta demana que a nivell nacional es promogui una altra vegada aquest esperit per tal que "tothom surti beneficiat en el sentit de la pertinença cap a la parròquia i que torni a ser quelcom molt viu".

Malgrat confessar que la parròquia ja organitza esdeveniments de renom relacionats amb l'esport, Ferré ha reiterat que s'ha "d'incentivar molt més i s'ha de fer una promoció molt més intensificada", ja que "si no ens involucrem de ple, s'anirà desgastant", ha conclòs.