El PS sol·licita el contingut de les trobades entre el Govern i l'FMI

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va entrar divendres una demanda d’informació per conèixer els temes que es van tractar en la visita que representants del Fons Monetari Internacional (FMI) van realitzar a Andorra fa unes setmanes. López ha sol·licitat al Govern que faciliti tota la informació intercanviada entre l’executiu, l’FMI i les institucions i organitzacions que hi van intervenir -com la CASS, l’ABA o l’AFA, entre d’altres-, ja que l’oposició no té constància de cap detall d’aquestes trobades i només han tingut accés a les conclusions de l’informe emès per l’organisme internacional.

Els socialdemòcrates es mostren sorpresos per la contundència emprada per l’FMI quan es parla sobre l’increment d’ingressos fiscals, els superàvits pressupostaris a curt termini (2022-2023), o quan s’afirma que “les reformes que estan previstes en el sistema de pensions van en el bon sentit de reduir els riscos fiscals a mig termini”. En aquest sentit, López també sol·licita que es transmeti la informació relativa al sistema de pensions que van portar a l’FMI a fer aquesta afirmació i atès a que els grups de la majoria han demanat a la resta de forces parlamentàries que, en un breu període de temps, es posicionin sobre la proposta de crear una comissió especial de pensions.

El grup parlamentari socialdemòcrata també subratlla les conclusions emeses a l’informe de l’FMI sobre el sistema bancari, ja que algunes són “molt concretes” i fan entendre que l’organisme internacional ha tingut accés a informació rellevant sobre aquest tema. “El Govern i la majoria parlamentaria treballen més l’agenda política amb l’FMI que no amb els grups parlamentaris de l’oposició o la societat civil andorrana, ja que l’organisme internacional coneix en detall les previsions fiscals i els ajustos en el sistema de pensions que pensa fer l’actual Govern i que són dues qüestions completament desconegudes per l’oposició” ha destacat López.

Els socialdemòcrates recorden que ja es va alertar sobre la pèrdua de sobirania i les obligacions que imposava l’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, més en una situació com l’actual, i les conseqüències que comporta formar part d’aquest organisme. “Ja vam alertar que, els que seguim i coneixem una mica les actuacions que ha fet l’FMI amb diferents indrets, han suposat retallades en els sistemes de pensions i les prestacions públiques” ha detallat López. Els socialdemòcrates destaquen que aquesta transmesa d’informació per part del Govern i la CASS ha de ser llegida amb molta preocupació per la ciutadania o, com a mínim, per aquelles persones que la pensió de jubilació els hagi de suposar una ajuda o un element essencial pel seu 'modus vivendi'.