El PS vol que el bus gratuït d'Ordino arribi fins a la Massana

Els candidats a cònsols majors i menors del Partit Socialdemòcrata + Independents d'Ordino i la Massana s'han trobat aquest diumenge al matí a la Farga Rossell per presentar les seves propostes per mancomunar serveis entre les dues parròquies. Una de les seves idees és que el bus gratuït que actualment circula per la parròquia d'Ordino 'buit', pugui arribar fins a la Massana per portar els nens i joves que fan activitats en aquesta parròquia.

La candidata a cònsol major d'Ordino pel PS+I, Carolina Poussier, ha explicat que la mancomunitat és la manera d'oferir un servei més eficient i ampliar l'oferta abaratint costos. Per això, aquesta és la fórmula que volen desenvolupar en les activitats juvenils i turístiques.

Poussier apunta que una de les propostes que presenta el seu programa electoral és que la ruta d'autobusos arribi a les dues parròquies 'per facilitar la vida als pares de nens que fan activitats a la Massana'. Assegura que 'nosaltres tenim un autobús gratuït que va buit' i que se li pot treure profit fent que arribi fins a la Massana. Així, es podria mantenir la gratuïtat i evitar que els pares de nens o els joves haguessin de fer aquesta despesa.

D'altra banda, els socialdemòcrates també volen millorar la deixalleria i resoldre algunes mancances com la de la recollida d'oli, segons explica la candidata a cònsol de la Massana, Carol Cureau. A més, la idea és posar punts de recollida de l'estil de 'minideixalleries' a tots els pobles de la parròquia.