El PS vol saber en quin estadi es troba el procés de digitalització

Andorra la VellaLa consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dimarts una demanda d’informació amb relació al procés de transformació digital de l’Administració central. D'aquesta manera, ha sol·licitat el pla estratègic de gestió del canvi i formació del personal per a l’adaptació de l’administració a un entorn electrònic, el catàleg de procediment del Govern, el “Quadre de comandament de les actuacions a realitzar per a la implantació del document electrònic al Govern, ja que la darrera versió coneguda data del 9 de juny de 2020, totes les actes de les reunions de la “Comissió digital” de l’executiu i la documentació sobre les normes tècniques de digitalització qualificada i d’arxiu qualificat i la de la norma tècnica d’interoperabilitat. “Comença a ser hora de comptar amb totes les dades i conèixer els resultats d’aquests treballs de recerca relacionats, ja que també hi trobem a faltar la coordinació pertinent i la direcció que ha d’encaminar fer possible aquesta transformació”, manifesta.

Vela ha remarcat que la demanda té la finalitat de conèixer tota la documentació, la majoria de caràcter normatiu, ja que “estem veient que no s’estan complint els terminis que el Codi de l’Administració posava per comptar amb una Administració digital”, la qual donava tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei per tal que la relació de qualsevol persona o entitat jurídica amb l’Administració pública fos només a través de mitjans electrònics. “Entenem necessari tenir en compte tota aquesta informació per poder valorar, exactament, en quin moment ens trobem de la transformació digital”, clou.