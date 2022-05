BarcelonaNo hi ha hagut anuncis destacats que facin presagiar una escalada en l'ofensiva russa Ucraïna, ni tampoc res que faci intuir una desescalada. En la tradicional desfilada a la plaça Roja de Moscou del 9 de maig, en què es commemora la victòria sobre l'exèrcit nazi a la Segona Guerra Mundial, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha intentat justificar el que el Kremlin anomena "operació militar especial a Ucraïna". Ha sigut segons el líder del Kremlin una decisió "forçada, adequada i oportuna". En contra del que molts s'esperaven, el líder del Kremlin no ha fet cap gran anunci: ni ha decretat la mobilització general, ni ha declarat formalment la guerra. I és que la situació sobre el terreny continua estant lluny d'un triomf per al Kremlin. Putin s'ha limitat a repetir els arguments ja esgrimits en la seva propaganda i ha reiterat que l'amenaça de l'OTAN era "inacceptable" per a Rússia. Potser el més significatiu del discurs ha sigut que hagi reconegut que ajudarà les famílies dels soldats russos morts a Ucraïna.

Al seu discurs també hi hagut retrets a Occident i a l’Aliança Transatlàntica, als que acusa de estar planejant una invasió a Rússia. L’home fort del Kremlin ha dit que Europa “no vol escoltar a Rússia” i que volia envair el seu país, “inclosa Crimea”. Reiterant que Ucraïna era una amenaça per a Rússia, segons el Kremlin, diu Putin que “Kíiv deia que podia aconseguir armament atòmic i l'OTAN va començar a explorar terres properes a nosaltres, cosa que representava una amenaça evident per al nostre país i les nostres fronteres".

El dia, que recorda la dura ferida que va suposar per a la URSS la pèrdua de 26 milions de vides en el que es coneix com a Gran Guerra Patriòtica (gairebé 8 milions dels quals a ucraïnesos) – com es sol anomenar aquí la Segona Guerra Mundial – és la major celebració nacional russa, fins i tot per sobre del que és oficialment el dia de Rússia, el 12 de juny. Un dels presents, Aleksey, explica que “pels russos, aquesta festa ha sigut pràcticament l’única que és familiar i nacional”. Ha admès que aquest any la celebració no és com sol ser, “abans era el dia que recorda als morts a la guerra contra el feixisme, ara és una celebració que per desgràcia, no és la victòria final contra els nazis”. Raona que “és un dia d’espera fins la victòria final, ja que gairebé tota Europa està una vegada més al costat dels nazis i la propaganda del nazisme i la glorificació dels seus partidaris (com Azov) ocults ha superat a Goebbels en la seva falsedat i sofisticació”.

Menys armes i menys públic

Per motius tècnics, la desfilada ha siguda menys lluïda que altres anys. Esperant veure els vehicles militars i les tropes, hi havia menys gent que altres ocasions, inclosa la del 2020 en plena pandèmia global de coronavirus. A més a més, menys vehicles han passat pels carrers de Moscou, doncs una bona part d’ells es troben a Ucraïna. Mentre que altres anys prop de 200 blindats i tancs circulaven pel cor de la capital, aquest any només uns 130 feien acte de presència. A més a més, els avions, que es preveia que sobrevolarien la plaça Roja formant una Z, no han volat. Les raons adduïdes, el mal temps atmosfèric. En altres poblacions russes tampoc hi hagut presència d’aeronaus, unes de les grans absents d’aquesta jornada.

En el discurs, Putin ha demanat un minut de silenci pels russos morts a la Segona Guerra Mundial i també pels soldats russos morts al Donbass, la regió de l'est d'Ucraïna on una part del territori es va autoproclamar independent i després va demanar l'annexió a Rússia. El president rus ha dit que hi va haver tensions amb l'OTAN i els estats europeus i que va "instar Europa a arribar a un acord", però que no van voler escoltar-los, i ha afirmat que Occident "estava preparant una acció de càstig al Donbass". "Kíiv deia que podia aconseguir armament atòmic i l'OTAN va començar a explorar terres properes a nosaltres, cosa que representava una amenaça evident per al nostre país i les nostres fronteres". I ha reblat: "Tot ens indicava que havíem de lluitar". "Estem lluitant per defensar la nostra terra i el seu futur" i, en un gir del discurs oficialista, ha reconegut que "la mort de cadascun dels soldats i oficials és dolorosa" i que l'estat farà tot el possible per ocupar-se de les seves famílies.

Com era previsible, Putin ha tornat a glorificar el passat soviètic de Rússia i ha tornat a presentar el seu país com una fortalesa amenaçada per Occident, responsable de tots els seus problemes des de la descomposició de l'URSS, el 1991. Posant Rússia en un lloc de víctima que es defensa i repetint la retòrica sobre una Ucraïna que no reconeix com a país i que és només una amenaça neonazi, el Kremlin intenta justificar l'agressió.

L’Andrei, que no ha assistit a l’esdeveniment, no comulga amb el discurs oficial: “per nosaltres, és un símbol de llibertat, de alliberament. Una festa de l’amistat entre pobles, que s’han unit per un mateix objectiu” . Tot i així, opina que “ara celebrar el dia de la Victòria no té sentit a Rússia”. Argumenta que “en el nom del nostre país estan destrossant ciutats, la població civil del nostre poble germà!”. Desitja que “Aquest infern pari i les guerres a la Terra no comencin de nou”, i està segur que “es podrien resoldre els problemes amb els països veïns d’una manera diferent, no fent aquests sacrificis”.

El "ho tornarem a fer" de Zelenski

Zelenski video del 9 de maig

Ucraïna també celebr cada 9 de maig la victòria sobre l'exèrcit nazi i el president Volodímir Zelenski ha volgut deixar clar que reivindica aquella herència. El seu vídeo d'aquest matí diu: "L'enemic hauria volgut que no celebréssim més aquest dia" per justificar la seva retòrica de la "desnazificació". "Lluitem per la llibertat dels nostres fills i per això guanyarem. Mai oblidarem el que van fer els nostres avantpassats a la Segona Guerra Mundial, on van morir més de vuit milions d'ucraïnesos", ha dit. I rebla: "Ben aviat tindrem dos Dies de la Victòria a Ucraïna. Vam guanyar aleshores i guanyarem ara".