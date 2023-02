Queda dissolt el Consell General

Andorra la VellaXavier Espot, cap de Govern, acaba d'anunciar la dissolució del Consell General i la convocatòria de les pròximes eleccions generals: seran el 2 d'abril. Aquesta tarda es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el decret firmat pels coprínceps i pel cap de Govern. Entrarà en vigor demà.

El calendari electoral està fixat per la data de la dissolució, ja que llavors comencen a comptar els terminis. Són entre trenta i quaranta dies hàbils posteriors a la finalització de la legislatura per celebrar els comicis. I la dissolució situa el Cap de Govern i el seu executiu en funcions. Espot no haurà esgotat al màxim la legislatura perquè la legislació estableix que l'últim dia per dissoldre és el mateix en el qual va guanyar les eleccions, el 7 d'abril. En aquest hipotètic cas, els comicis s'haurien pogut celebrar com a màxim el 4 de juny.