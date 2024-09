Rajoy i Montoro, lluny d'asseure's davant el tribunal

Andorra la VellaUn jutjat de Madrid ha decidit que no s’obligarà a prestar declaració a l’excap de govern Mariano Rajoy ni als ministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández tal com demanava una batlle d’Andorra.

L’Audiència Provincial de Madrid va deixar clar que la declaració pels suposats fets de l’anomenada ‘Operació Catalunya’ no s’ha de produir perquè no se’ls acusa de res concret. Cal recordar que la declaració prové d’una querella impulsada per Elisa Muxella i l’organització catalana Drets.

Els magistrats expliquen que la “sol·licitud no compleix els requisits” mínims. Indica que no es concreta “una exposició sumària dels fets i menys una descripció individualitzada dels fets que s’imputen a cada querellat”, motiu suficient “per a denegar l’auxili sense majors consideracions”.