Rajoy es deslliura de ser imputat arran que la fiscalia consideri que no hi ha proves suficients

Andorra la VellaLa Fiscalia Provincial de Madrid ha emès un informe en el qual s’opta per tancar la petició de col·laboració judicial provinent d’Andorra per imputar l’expresident Mariano Rajoy, juntament amb altres membres destacats del seu govern, com Cristóbal Montoro, exministre d’Hisenda, en el marc de l’anomenada operació Catalunya. Segons les informacions publicades per ‘Abc’, aquest informe també apunta que la querella presentada té una “clara finalitat política” i no presenta cap indicació o evidència en contra dels polítics esmentats pels seus impulsors.

Segons ElPeriódico el document, que consta de 16 pàgines, recull els arguments que justifiquen el rebuig a la imputació de l’expresident del Partit Popular. Es destaca, a més, la manca d’elements probatoris suficients per justificar una col·laboració judicial en la imputació de ciutadans espanyols basada en querelles presentades per associacions andorranes amb suposada vinculació amb entitats catalanes.

Aquesta decisió de la Fiscalia madrilenya posa de manifest la percepció que la querella no està fonamentada en fets substancials que justifiquin la implicació dels ex-alts càrrecs del govern espanyol, sinó que es considera més aviat una acció amb una clara motivació política. Així mateix, es posa l’accent en la relació entre les associacions andorranes impulsadores de la querella i les seves contraparts catalanes, suggerint una possible agenda compartida en la iniciativa judicial.