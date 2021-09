La rebaixa dels sous més elevats dels funcionaris entrarà en vigor l'1 de gener del 2012

Andorra la VellaFa 10 anys, el 21 de setembre de 2011, era notícia...

El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha anunciat que la rebaixa dels sous dels funcionaris de més de 3.000 euros s'aplicarà a partir l'1 de gener del 2012, sempre i quan es compleixin els terminis d'aprovació de la llei que ho ha de regular. Cinca també ha explicat que s'han de posar a treballar de seguida per definir com ha de ser el nou impost d'IRPF, ja que la intenció és que entri en vigor aquesta legislatura. Pel que fa a les reaccions que hi ha hagut al discurs pronunciat pel cap de Govern, Cinca s'ha mostrat satisfet pel fet que més enllà dels desacords expressats pels sindicats o les demandes fetes per les patronals, 'tothom ha entès que la situació és complexa i requereix decisions difícils'.

El ministre Jordi Cinca ha concretat aquest dimecres que la rebaixa d'entre un 5 i un 10% dels sous dels funcionaris de més de 3.000 euros, anunciada pel cap de Govern en el seu discurs televisat, s'aplicaran a partir de l'1 de gener del 2012. En canvi, no ha pogut detallar quin estalvi suposarà aquesta mesura, ja que cal definir quin percentatge de retallada s'aplicarà, i la manera de fer-ho el més equitativament possible entre totes les institucions i parapúbliques afectades.

Pel que fa a la possibilitat de poder negociar les retallades amb els sindicats, Cinca ha estat clar assegurant que 'les mesures són el que són i el marc general no variarà' i que si haguessin volgut entrar en una negociació ja ho haurien fet abans d'anunciar-les. De fet, aquest dijous al matí hi ha una reunió prevista amb els representants sindicals per començar a abordar la reforma de la Llei de la funció pública, i on també es parlarà de les mesures i s'analitzaran amb més detall. En aquest sentit, el ministre ha dit que estaran oberts a parlar del detall de la seva aplicació, però no de la redefinició del seu marc.

Jordi Cinca ha valorat positivament que en les reaccions que s'han produït en relació al paquet de mesures anticrisi hi hagi hagut una coincidència en la diagnosi, és a dir, que tothom hagi entès que la situació és complexa i que cal prendre decisions valentes.

D'altra banda, Cinca ha volgut deixar clar que no són mesures de reactivació econòmica, perquè d'aquest tipus 'ja n'hem tingut alguna mostra' i ni les primeres ni les segons han tingut l'efecte desitjat. Per aquest motiu, el Govern considera que la situació ja no s'arregla amb petites mesures de reactivació sinó que cal mesures de contenció a curt termini, acompanyades de mesures estructurals més profundes com ara l'obertura total a la inversió estrangera.

Reunions per explicar les mesures

Finalment, el ministre ha anunciat que aquest dijous al matí el cap de Govern es reunirà amb el copríncep episcopal per explicar-li detalladament les mesures anunciades aquest dilluns i tot el que se'n deriva. Amb el mateix objectiu, Toni Martí es reunirà amb el cap de l'oposició, Jaume Bartumeu, el proper 30 de setembre.

Precisament, Bartumeu ha indicat, a través d'un comunicat, que la reunió servirà per a analitzar més concretament 'la greu situació econòmica i les mesures necessàries per a redreçar-la en positiu'. El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha afegit que l'endeutament i el dèficit pressupostari no es podran reduir sense creixement, i que sense nous ingressos, les retallades agreujaran la crisi.

Per tant, creu que el debat entre el Govern i l'oposició s'ha de situar entorn de dues grans preguntes: com enfocar l'austeritat sense que col·lapsi el creixement, i si és millor retallar les despeses o apujar els impostos sobre els que els poden pagar.