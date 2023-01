A qui recolzen els ex cap de Govern?

Andorra la VellaEn major o menor mesura, des de l’ombra o des de primera fila, els ex caps de Govern miren de posar cullerada a la confecció de les candidatures -sovint posant més atenció a les persones que aniran a les llistes que als projectes polítics o la ideologia de cada partit- de les diferents formacions que concorreran a les properes eleccions generals, que es podrien celebrar el 26 de març o el 2 d’abril.

Jaume Bartumeu, després de flirtejar des d’abans de festes amb líders de DA i de Liberals, entre altres, s’ha decidit a donar suport al qui va ser ministre d’Economia i Finances durant el seu mandat, entre 2009 i 2011. L’acord entre PS i SDP, fet públic aquesta setmana amb una posada en escena solemne, tanca una dècada de distanciament entre les dues formacions d’ideologia socialdemòcrata i augmenta les possibilitats de que Pere López faci un bon resultat tant en la circumscripció nacional com en alguna territorial, especialment a Andorra la Vella.

Qui va ser cap de Govern entre 1994 i 2005, Marc Forné, va trencar el carnet del Partit Liberal fa uns mesos arran de l’escissió que va comportar el naixement d’Acció. Forné, que darrerament no participa en gaires actes públics -en el darrer on van coincidir tots els ex cap de Govern vius, el 20è aniversari de l’Empresa Familiar Andorrana, no hi va poder assistir- s’ha posicionat a favor de la ministra ex-liberal que segueix a l’executiu liderat per DA, Judith Pallarès.

Albert Pintat, si bé no s’ha posicionat públicament, estaria a favor de l’opció liderada per Josep Maria Cabanes. És una de les persones que considera important l’acord entre el Partit Liberal i Unió Laurediana (i Terceravia), un pacte que podria canviar el tauler polític a nivell nacional i parroquial. Qui va ser cap de Govern entre 2005 i 2009, aposta per tornar a l’Andorra d’abans de la irrupció de DA a l’escenari polític del país, i previ al pas fugaç dels socialdemòcrates pel Govern.

El predecessor de l’actual cap de Govern, Toni Martí, segueix fent política però des de la discreció. Se l’ha vist, o s’ha deixat veure, reunit o dinant amb nombrosos pre-candidats i actors polítics de tot el país. Des d’Enric Dolsa fins a Carine Montané, Martí no ha mostrat públicament les seves preferències si bé és un secret a veus que mirarà de condicionar les llistes de DA, especialment la territorial d’Escaldes-Engordany.

Amb cap ex cap de Govern entre els seus membres, qui també està participant activament en el procés pre-electoral és el grup d’opinió Virtus Unita Fortior. La majoria dels integrants d’aquest corrent apostava per un pacte entre DA i Liberals que tot indica que no es produirà. I és que les matemàtiques estan jugant un paper important a l’hora de sumar suports, i DA no està disposat a cedir més consellers del compte als Liberals a les llistes parroquials.