El recurs d'Emili Campos per anul·lar les eleccions no prospera

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha tombat el recurs de l'advocat Emili Campos que pretenia que s'anul·lessin les eleccions generals del passat mes d'abril perquè considerava que no hi havia garanties en la cadena de custòdia dels vots dipositats a la Batllia.

El Superior considera que Campos "no ha aportat cap element de judici que permeti posar en dubte aquesta conclusió, sinó que es limita a manifestar una sèrie de suspicàcies que no estan adverades per cap prova concloent, i ni tan sols per cap indici. Com és lògic, sempre es pot considerar desitjable la utilització de mecanismes addicionals de vigilància, però allò essencial a efectes d'aquest procés és que no consta cap signe o besllum de què s'hagi alterat el sentit del vot de l'agent, ni de cap dels sufragis emesos per dipòsit judicial. En conseqüència, no s'ha acreditat que hi hagi hagut cap alteració de l'expressió de la voluntat popular."

Campos defensava que "el vot per dipòsit judicial s'havia d'haver introduït en urnes transparents i precintades en els locals de la Batllia", les quals serien posteriorment lliurades a les corresponents meses electorals. De tota manera, l'apel·lant admet que no hi ha cap previsió expressa en aquest sentit i que el mecanisme que proposa respon a una mera opinió personal ("aquesta part és del parer que s'havia dipositat (sic) el meu vot en una urna o urnes preparades a l'efecte a la Seu de la Justícia a tal efecte").

La sentència recull que "la integritat del vot es garanteix, en primer lloc, mitjançant la introducció dels sobres que contenen la papereta escollida dins d'un altre sobre més gran, que signa l'elector a manera de precinte. Posteriorment, un cop classificats els sobres, es dipositen en una caixa forta situada en un recinte tancat. Finalment, la nit anterior a la jornada electoral, les caixes que contenen els sobres es traslladen a la sala de peces de convicció, que està dotada d'accés biomètric. D'aquesta manera, se segueix un procediment que garanteix la integritat i la inviolabilitat del vot durant el període en què es realitza el vot per dipòsit judicial".