Reduir la despesa sanitària i assolir un pacte d'estat, els reptes d'Albert Font al capdavant del ministeri de Salut

Andorra la VellaEl nou ministre de Salut, Albert Font, ha oficialitzat aquest dilluns el càrrec amb la vista posada en assolir un pacte d'estat de Salut i reduir la despesa sanitària per evitar el dèficit. L'acte de jurament, que ha tingut lloc al bell mig del Parc Central d'Andorra la Vella, ha comptat amb la presència de tots els ministres, part dels secretaris d'Estat, i representació de les administracions comunals i institucions del país.

Tal com ha indicat el successor de l'extitular de la cartera sanitària, Joan Martínez Benazet, durant el que queda de legislatura té la voluntat de tornar a impulsar "una declaració d'intencions prou compartida entre totes formacions polítiques" perquè els programes electorals, almenys en l'àmbit sanitari, "no es contradiguin entre ells". "El pacte de salut s'haurà de continuar treballant, no diré somiant encara que sigui una mica romàntic, però sí que s'hi haurà de creure per intentar treballar-hi", ha indicat.

Font també ha fet esment a la necessitat de disminuir la despesa sanitària, apuntant que "no podem tenir 70 milions d'euros de dèficit anualment" perquè "al final el pagarem tots", però ha acceptat que serà "complicat" reduir el cost de la sanitat mantenint la qualitat. "Es tracta de conjurar la salut i el seu cost per guanyar-hi tots", ha dit.

D'altra banda, el nou ministre també ha assenyalat la gran labor duta a terme per Benazet havent aprovat la nova cartera de serveis de la CASS, la qual, tot i que encara no es troba del tot embastada perquè manquen les nomenclatures dels actes sanitaris, "valoro positivament només pel simple fet d'existir". Font ha recordat que la CASS va ser creada seguint l'esquelet de la seguretat social francesa, per la qual cosa consideraria "natural" definir la nomenclatura dels serveis d'acord amb la marcada al país veí del nord i adaptar-la a les necessitats del país.

Per cloure, l'antic president del consell d'administració de la parapública ha avançat que ja s'ha decidit el seu relleu a la CASS, tot i no donar cap nom, i ha agraït la forta acollida rebuda dintre de l'executiu i les paraules dedicades pel cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs, en el qual ha lloat la trajectòria de Font en l'àmbit professional i dintre de la política, fent especial esment a la gestió de les suspensions temporals del contracte de treball i les reduccions de la jornada laboral per part de la parapública durant l'etapa més dura de la pandèmia.