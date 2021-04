Representants de 22 institucions, 90 entitats i experts internacionals reflexionaran sobre l'Andorra del futur

Andorra la VellaLa iniciativa transversal 'Andorra: reptes de futur. Espais de reflexió i de debat', promoguda pel Consell General, el Govern i els set comuns, ja és una realitat i començarà a caminar a partir d'aquest dimarts. Segons ha explicat la presidenta del comitè rector i síndica general, Roser Suñé, el projecte consisteix en la creació d'uns espais de debat i de reflexió "que permetin analitzar Andorra a 25 anys vista". El treball, que es concentrarà entre els mesos de maig i juny, té com a finalitat "aprofundir en temàtiques que considerem que necessiten una aportació conjunta de les institucions", malgrat que també s'obre a altres estaments i a la societat civil, per tal de "trobar les línies que ens permetin reflexionar el futur que hem de treballar entre tots".

Concretament, s'ha destinat un import a parts iguals de 90.000 euros per a l'elaboració de cinc espais de debat que inclouran quatre sessions de treball cadascun. Totes les sessions se celebraran entre les 15.30 i les 18 hores i tindran lloc al Centre cultural i de congressos lauredià o bé a l'Art Hotel d'Andorra la Vella. Suñé ha especificat que no es tracta d'un espai del qual s'extreguin accions directes, ja que la finalitat és la d'arribar a unes conclusions que no tenen per què ser consensuades per tal que, posteriorment, "es posin a disposició de les institucions perquè les puguin utilitzar com creguin convenient". Per la seva banda, la vicepresidenta del comitè rector i consellera del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha dit que "han de ser uns espais plurals on puguem sentir postures ideològiques diferents", per posar així damunt de la taula propostes i solucions que poden ser compartides, o no. "Després cada formació farà amb aquestes conclusions el que cregui convenient. Poden acabar sent punts d'un programa electoral o estratègies de polítiques públiques del Govern", ha afegit.

El primer espai de debat, que celebrarà la primera sessió aquest dimarts a Sant Julià, abordarà les relacions internacionals i el desenclavament físic del Principat. Hi prendran part de manera telemàtica experts com Pere Vilanova (Universitat de Barcelona), Emmanuel Comte (Barcelona Centre for International Affairs) i Francesc Robusté (Universitat Politècnica de Catalunya). Les tres sessions restants sobre aquest tema tindran lloc l'11 de maig, el 25 de maig i el 8 de juny.

El segon espai de debat girarà al voltant de les administracions públiques i celebrarà la primera sessió el 4 de maig. En aquest cas, els experts convidats seran Carles Ramió (Universitat Pompeu Fabra), Victòria Alsina (New York University), José Luis Martí (Global Democracy research Project) i Oliver Escobar (University of Edinburgh). En el tercer espai es parlarà sobre la transició energètica, el medi ambient i el canvi climàtic, amb la presència d'Euromontana (Associació europea d'àrees de muntanya), Didier Galop (Centre National de la Recherche Scientifique), Jordi Soler (Universitat de Barcelona) i Yuka Makino (FAO), i en el darrer debat s'abordarà la diversificació i la transformació econòmica, amb experts com Anton Costas (Universitat de Barcelona), Giorgios Kallis (Universitat Autònoma de Barcelona), la 'Toulouse School of Economics' i Andreu Veà (emprenedor i consultor).

La primera i la darrera de les quatre sessions de cada espai de debat se celebrarà en una reunió plenària, mentre que la segona i la tercera es duran a terme mitjançant grups de treball reduïts. En representació del Govern, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha dit que "al final es farà una sessió conjunta global" on es presentaran les conclusions generals de cada àmbit "i es posaran en conjunt totes les qüestions que s'hagin pogut tractar". La primera sessió plenària de cada debat serà enregistrada i es podrà consultar en viu o en diferit a través del portal visc.ad.

A banda de la participació del Consell General, el Govern i els set comuns, també hi haurà representants d'institucions com el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà, l'AFA, la CASS, el SAAS, l'Oficina d'Energia i del Canvi Climàtic, FEDA, Andorra Telecom o l'UdA, entre d'altres. En total, són 22 institucions i 90 associacions les convidades a participar, però també hi haurà 15 llocs reservats per a la ciutadania, 20 per a experts internacionals, 20 per a experts nacionals i 20 més per a tècnics de dinamització.

En la presentació de les taules de debat també hi han estat presents el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, i el cònsol menor d'Encamp, Jean-Michel Rascagneres, qui precisament ha verbalitzat la satisfacció de les corporacions comunals "perquè s'hagi pogut articular aquest projecte que podria tenir una repercussió important si ho sabem portar bé fins al final".