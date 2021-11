Resma Punjabi es defensa

Andorra la VellaDesprés de la polèmica entorn de la nova direcció de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi ha jurat el càrrec aquest dilluns a la Sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall. Punjabi ha manifestat que l'APDA es troba en un bon moment, però que la nova proposició de llei qualificada de protecció de dades personals obligarà a crear nous processos dins l'agència. "Hi ha molts canvis respecte a la llei antiga i hi ha certes obligacions que s'hauran de complir", ha explicat, afegint que la digitalització també és un dels aspectes claus pel futur de l'APDA per facilitar i agilitzar tots els tràmits. "Ens hem d'adaptar en aquesta nova era de la informació", ha declarat.

Entre aquests nous canvis, Punjabi ha exposat que caldrà tenir un delegat de protecció de dades i també, que certes empreses hauran de fer una avaluació d'impacte dels riscos. A més, també "s'ha de fer tot l'assessorament de zero perquè hi ha molts canvis respecte a institucions públiques i també en l'àmbit privat", ha anunciat.

Respecte a la polèmica al voltant del seu nomenament, Punjabi ha volgut deixar clar que es troba capacitada i qualificada per la feina. "El lloc de treball té unes funcions que estan estipulades per llei i s'ha considerat que el meu perfil compleix amb aquestes funcions i competències", ha declarat, remarcant que qui no hi troba un encaix adequat és perquè "o bé no coneixen el lloc de treball o bé no coneixen el meu perfil". En aquest sentit, ha manifestat que l'oposició socialdemòcrata la va criticar basant-se en dades que no estaven actualitzades des de fa tres anys. "En aquest temps el meu perfil ha canviat molt", ha indicat la nova directora de l'APDA. A més, ha comentat que durant aquest temps ha estat treballant a l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) on ha estat fent processos d'avaluació de control molt similars a les tasques de l'APDA. Punjabi també ha ressaltat que durant aquest temps a l'AQUA van fer créixer l'agència i van crear dues noves lleis: la de taxes i la de l'AQUA, a banda de fer tot el reglament. "La gent que pensi que no hi ha encaix és perquè no coneix tota la feina que he fet durant aquest temps", ha emfasitzat.

Finalment, sobre el fet d'estar vinculada a Liberals, ha indicat que avui en dia, estar obertament vinculat a un partit polític no és res dolent. "Si se'm discrimina en arribar a un lloc de feina perquè tinc una ideologia o una altra, crec que no estem funcionant molt bé", ha declarat. En l'acte, també han jurat el càrrec les inspectores Gemma Gaset i Agda Castillo.