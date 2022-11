Reunió entre Espot i el representant dels argentins per tractar la crisi dels temporers

Andorra la VellaEl cap de Govern Xavier Espot i el representant de l'Associació Comunitat d'Argentins, Marcelo Ponce, s'han reunit dijous al matí per tractar la crisi que s'està vivint al Principat amb l'arribada massiva d'aspirants a temporers. Espot i Ponce han discutit sobre els principals problemes que hi ha a la taula amb aquest respecte, com són la manca d'habitatge per assumir la seva arribada, la falta de capacitat del transport públic, l'allau de currículums que estan rebent les empreses, la capacitat de les empreses per oferir treball a tots aquests aspirants a temporers i sobre el possible efecte crida que s'està produint.

