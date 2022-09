Reunió extraordinària de la UE per fer front a la pujada de la llum

Andorra la VellaEl preu de la llum s'està disparant les últimes setmanes a tota Europa, el que ha motivat a la Unió a reunir de manera extraordinària tots els ministres d'energia dels estats membres, tal com informa RTVA. Espanya i Portugal, tot i que també han vist disparar-se els preus, són els dos països menys afectats pel pacte de "l'excepció ibèrica", fregant els 460 euros per megavat de mitjana.

Una situació que a altres estats membres sí que s'ha tornat insostenible, amb uns preus que estan afectant la capacitat econòmica de la ciutadania i les empreses. A França el preu se situa als 740 euros per megavat, i és que ni el país amb més capacitat nuclear s'escapa de la complicada situació energètica. A Suïssa són 730 i a Alemanya 600. Estats que ja parlen de "racionament energètic" de cara a un hivern que espanta cada vegada més als ciutadans europeus.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Van der Layen, ja va declarar aquesta setmana que l'actual sistema del mercat elèctric no funciona i que es treballa en una reforma estructural d'aquest. Europa té clar el seu camí en el llarg termini, de continuar reduint el consum de gas rus i apostar per les renovables. No obstant això, cal prendre mesures en l'immediat, on la situació és més tensa que mai amb l'hivern apropant-se al calendari.