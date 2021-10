Ros reitera que Espanya no reclama un subsidi d'atur

Andorra la VellaL'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha reiterat novament aquest dimarts a la tarda que Espanya no exigeix l'aplicació d'un subsidi d'atur en el marc de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE). Ho ha manifestat durant l'acte de celebració de la festa nacional d'Espanya aquest 12 d'octubre que ha tingut lloc a la sala d'exposicions de l'ambaixada espanyola al país i, posteriorment, a la sala d'actes del Centre de Congressos de la capital amb el concert de l'orquestra de cambra catalana, en el qual hi han assistit nombroses autoritats.

D'aquesta manera, Ros ha indicat que la qüestió relativa als possibles canvis que Andorra hauria de dur a terme en matèria de seguretat social per a l'acord d'associació amb la UE "encara no s'han tractat. Els temes socials i laborals encara no han començat". Així doncs, ha destacat que el país veí del sud està acompanyant el Principat en l'evolució de les converses i ha acceptat que "evidentment, té interès en el fet que els ciutadans espanyols que treballen i resideixen aquí estiguin el màxim protegits en aquesta matèria".

En aquest sentit, ha posat en relleu que Espanya no té potestat per posar requeriments en el procés andorrà, "només fa una feina d'acompanyament", per la qual cosa "no està marcant cap requeriment especial ni cap condició en l'acord negociador entre el Principat i la Unió Europea".

Durant el seu discurs de recepció, l'ambaixador ha lloat la tasca executada per Andorra al llarg de la pandèmia, tot ressaltant la bona sintonia en les relacions sanitàries i els esforços que s'han dut a terme en l'àmbit social i laboral per "no deixar ningú enrere, com diu el president Sánchez". D'aquesta manera, l'ambaixador ha apuntat les bones relacions en matèria d'inversions, tot destacant l'aterratge de la Universitat Carlemany al país, la qual ja compta amb 1.200 alumnes, i l'arribada de la farmacèutica Grifols a Ordino.

Ros també ha fet esment a la feina duta a terme per Andorra, Espanya i la Generalitat de Catalunya per poder començar a operar vols regulars a l'aeroport d'Andorra-la Seu aquest hivern. L'ambaixador ha lloat el treball realitzat per l'estat veí del sud recordant que "la nostra feina com a govern d'Espanya ha estat preparar l'aeroport i deixar-lo en condicions perquè aquests vols puguin ser una realitat, i així ho hem fet". I ha assenyalat que "ara la feina comercial per atreure operadors correspon al Principat i la Generalitat".

Conveni sanitari entre Espanya i Andorra

En referència a l'acord per establir un conveni sanitari entre l'estat veí del sud i el Principat, Ros ha posat de manifest que aliança sanitària "es tirarà endavant", però ha ressaltat que ara mateix i fins que la situació no es normalitzi completament "la prioritat és la gestió sanitària de la pandèmia del coronavirus", tot exposant que la Covid també ha "demostrat que hi ha hagut bona sintonia entre ambdós països". "Se seguirà treballant en el conveni quan aquest pugui esdevenir una prioritat", ha dit.

Aterratge de l'Instituto Cervantes a Andorra

En relació amb l'aterratge de l'Instituto Cervantes a Andorra, l'ambaixador ha manifestat que aquest ja es troba plenament operatiu respecte a l'activitat bàsica, com el visionament d'una de les pel·lícules del cicle espanyol a Occitània. A més, ha avançat que de cara a la setmana vinent es preveu la visita del director de l'Instituto Cervantes al país, en la qual mantindrà una reunió amb els professors de llengua espanyola andorrans i amb els pares d'alumnes que estiguin interessats a adquirir el Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE).

Ros ha recordat que el centre a Andorra, de moment, és una extensió del que hi ha ubicat a Tolosa i ha exposat que, tot i que a hores d'ara des de l'ambaixada "els hi hem posat a disposició una planta del nostre edifici al tercer pis", la idea és que en el període de "dos o tres anys puguem tenir una seu pròpia al país al marge de l'ambaixada".