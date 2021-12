Rosa Ferrer resisteix l'onada taronja i revalida el consolat

Andorra la VellaFa 10 anys, el 4 de desembre de 2011, va ser notícia...

Fins al darrer minut el resultat final a Andorra la Vella ha estat ajustadíssim entre les candidatures de Cd'i i de DA. Nit d'infart que ha acabat decantant-se cap a la Coliació d'Independents de Rosa Ferrer amb el 38.88 % (1.377 vots), mentre que el demòcrata Carles Torralba amb el 36.52 % (1.295 vots). La gran perdedora ha estat la candidatura del Partit Socialdemòcrata encapçalada per Marc Cornella i l'actual cònsol menor, Josep Vila, que s'ha quedat amb prop del 24,56% dels vots vàlids, és a dir 870. El repartiment de consellers queda amb 8 per a Cd'i, 2 per a DA i 2 per al PS.