Rússia renova Andorra com a país 'hostil'

Andorra la VellaEl primer ministre rus Mikhail Mishustin he fet públic avui el nou llistat de països considerats “hostils” pel Kremlin. Andorra és un dels que torna a repetir en aquest nou grup. Un dels efectes directes és la reducció de personal autoritzat a estar en les ambaixades d’aquests països a Moscou, però a Principat aquesta mesura no l’afecta perquè no té delegació diplomàtica a Rússia.

El llistat ara s’ha ampliat amb l’entrada de Dinamarca, Eslovàquia i Croàcia. Aquests països s’han afegit a Andorra, països de la UE, Estats Units, Canadà, Gran Bretanya, Ucraïna, Austràlia, Singapur, Japó, Nova Zelanda, Taiwan, Micronèsia, Montenegro, Albània, Suïssa, Corea del Sud, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino, República Txeca, i Macedònia del Nord. La llista inicial es va fer al març.