S'aprova el nou reglament que prohibeix la destrucció d'articles invenuts aptes pel consum

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha confirmat l'aprovació de dos nous reglaments enfocats a la llei d'economia circular. El primer reglament prohibeix la destrucció d'articles no alimentaris invenuts aptes pel consum, com roba i electrodomèstics, amb l'objectiu de fomentar la seva reutilització o reciclatge.

Segons el comunicat de Govern, entre els articles no venuts que no es poden destruir s’inclouen: els productes d’higiene, de bellesa, de perfumeria i cosmètica (a excepció dels productes sotmesos a prescripció mèdica i que tenen data de caducitat); els productes de neteja de la roba i la llar, així com els seus accessoris; els productes de puericultura; el tèxtil (roba de vestir i de llar) i el calçat; els accessoris i complements de moda; els llibres i el material escolar; les joguines; els aparells elèctrics i electrònics; els articles i equipaments per a la pràctica esportiva; l’equipament de la llar i els elements de decoració; i els mobles.

"Entrant als productes més concrets que no es poden destruir, ni valoritzar energèticament, tindríem els productes d'higiene i de bellesa, de perfumeria, cosmètica, excepció de productes sotmesos a subscripció mèdica, també hi hauria tots els productes de neteja i de la llar..." ha explicat el portaveu de Govern.

El text també prohibeix la destrucció d’articles nous que presenten errors de serigrafia, sempre que no afectin elements essencials de seguretat o traçabilitat del producte; els articles que es considerin obsequis i estiguin vinculats a l’oferta, a la promoció o a la venda de determinats productes; i les mercaderies i articles emmagatzemats per empreses de transports i distribució que no han estat lliurats als destinataris.

Com hauríem de procedir amb un d'aquests productes?

"Tornant a la piràmide els hauríem de gestionar per via de donació o revenda o portant-lo a un gestor de residus competent que en pugui fer la preparació pel seu reciclatge, que és nou i no pot ser destruït" ha aclarit Casal.

També en l’àmbit de l’economia circular, el Govern ha aprovat un nou Reglament de gestors de residus, adaptant-lo a la normativa vigent i recollint les previsions de la Llei d’economia circular. Així doncs, aquest nou text simplifica els tràmits administratius que han de dur a terme els gestors de residus davant el ministeri competent en matèria de medi ambient, tant pel que fa als procediments d’autorització, com pel que fa al llibre de control de gestió de residus que, a partir de l’aprovació del nou reglament, haurà de ser en format electrònic, només caldrà fer una tramesa anual i a més s’elimina el lliurament del balanç anual de residus.

Prohibició d’importació de recipients de begudes fets de plàstic d’un sol ús que no tinguin els taps units

D’acord amb la Llei d’economia circular (LEC), el passat tres de juliol va entrar en vigor la prohibició d’importació de recipients de begudes (de menys de 3 litres de capacitat) fets de plàstic d'un sòl ús, com ara l‘aigua, refrescos, sucs, nèctars, begudes instantànies o llet, etc. que no mantinguin els seus taps i tapes units al recipient. Amb l’entrada en vigor d’aquesta disposició de la LEC, aquests productes podran ser controlats des de Duana.

Aquesta limitació no s’aplica a recipients per a begudes de vidre o metall amb les tapes i taps fets de plàstic, o a recipients per a begudes destinats i usats per aliments per ús mèdics especials en estat líquid. Aquesta prohibició s’afegeix a la prohibició d'introducció de plàstics d'un sòl ús (coberts, plats, palletes...), que va entrar en vigor l’any passat, i les dos s’alineen amb la normativa europea relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.