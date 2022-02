Els salaris dels cònsols majors del nou mandat oscil·len entre els 3.960 i els 5.600 euros

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 4 de febrer de 2012, va ser notícia...

Amb l'entrada de les noves corporacions comunals i del nou any, els comuns han aprovat en els darrers dies els pressupostos per aquest 2012, en el qual es contemplen les retribucions dels càrrecs electes.

Segons les dades dels mateixos òrgans parroquials, les cònsols majors que tenen un salari més alt són la d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, amb 5.610 euros bruts mensuals, la de Sant Julià de Lòria, Montse Gil amb 5.300 euros bruts mensuals, i la d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, amb una retribució de 5.169,5 euros mensuals bruts.

Per sota d'aquesta xifra, el cònsol d'Encamp, Jordi Mas, cobrarà 4.800 euros al mes i el de la Massana, David Baró, 4.600 euros mensuals bruts. A la part baixa es troben els cònsols de Canillo, Josep Mandicó, amb uns 4.190 euros bruts mensuals, una xifra encara pendent de validar amb el tancament del pressupost del 2012, i el d'Ordino, Ventura Espot, amb 3.996 euros mensuals bruts.

D'aquests, es coneix que Andorra la Vella i la Massana mantenen els sous de cònsols, mentre que Canillo i Encamp l'abaixen al voltant d'un 10%, Escaldes-Engordany l'apuja un 16% i Sant Julià de Lòria un 22%.

Pel que fa als cònsols menors, el que rebrà una remuneració més alta és Marc Calvet, d'Escaldes-Engordany, que cobrarà els mateixos 5.169 euros que la cònsol major de la parròquia. A continuació, Jordi Minguillón d'Andorra la Vella, també amb el mateix sou que Ferrer. En tercer lloc, Jordi Torres, cònsol menor d'Encamp, rebrà 4.800 euros mensuals bruts i en quarta posició, Raul Ferré, de la Massana tindrà un sou de 4.600 euros. Encara en els 4.000, el cònsol menor de Sant Julià, Manel Torrentallé, rebrà una remuneració de 4.300 euros bruts mensuals. A la part baixa se situen Consol Naudí, d'Ordino, amb 3.966 euros mensuals bruts, i el cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila.

En els sous dels consellers hi ha diversitat d'opcions, segons si s'estableixen diferents salaris en funció de la seva participació en comissions o Junta de Govern. Així, a Sant Julià es donen tres classifiacions: consellers a ple temps, que rebran 3.300 euros bruts al mes; consellers a temps parcial que presideixen comissions, amb 1.608 euros al mes i consellers a temps parcial que cobraran 1.024 euros bruts mensuals.

A la capital, s'han definit tres opcions: els membres de la Junta de Govern tindran un sou de 2.400 euros, els de les comissions de 2.000 i la resta de consellers rebran 1.500 euros bruts mensuals amb complements per la seva participació en comissions.

On s'han definit dos salaris és a Canillo, Escaldes-Engordany, Ordino i la Massana. A la primera parròquia, els consellers amb presidència tindran un salari de 1.350 euros mensuals bruts i la resta 1.050 euros. A Escaldes els consellers de la majoria cobraran 1.477 euros i la minoria 1.160,5 euros mensuals bruts. A Ordino, els membres de la majoria, rebran 1.340 euros bruts per formar part de la Junta de Govern, mentre que els de l'oposició cobraran 1.016.44 euros mensuals. Per últim, a la Massana, els consellers delegats disposaran de 1.615 euros mensuals bruts i els de la minoria 1.145.

Encamp, per la seva part, ha establert un mateix sou per a tots els consellers, que queda en 1.700 euros sense complements per presidir comissions.

Tot i les diferències a cada Comú, la partida de personal baixa en tots els casos, ja sigui a través de les rebaixes de sous dels càrrecs electes, no renovant baixes o fent ajustaments de personal. Encamp ha reduït la partida un 30%, Escaldes-Engordany un 27%, Andorra la Vella un 14%, un 10,3% a la Massana, al voltant del 10% a Canillo, un 8,76% a Ordino i Sant Julià amb un 0,4% menys de despeses de personal.