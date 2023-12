Sansa pren possessió com a cònsol major de la Massana

Andorra la VellaLa realització dels estudis de càrrega i la gestió dels recursos hídrics de la parròquia són les línies mestres que marcaran, almenys durant els primers anys, les actuacions de la nova cònsol major de la Massana, Eva Sansa. Així ho ha manifestat la mandatària després de jurar el càrrec aquest dijous al migdia en el marc de la tradicional sessió de consell de comú dels Sants Innocents, en la qual també ha aprofitat per posar en relleu que a finals del mes vinent la corporació ja disposarà d'un primer esbós de l'estudi de càrrega urbanística de la parròquia. "Crec que al mes de gener, finals de gener, ja tindrem un petit esbós d'aquest estudi i, si tot va bé, començar a treballar amb tot això", ha assenyalat, obrint la porta a la possibilitat d'iniciar estudis preliminars per la modificació del POUP, la qual preveu que estigui enllestida al 100% a mitjan 2025, aproximadament.

En relació amb la gestió de l'aigua a la parròquia, Sansa ha indicat que la voluntat és evitar les situacions de sequera que van patir entre setembre i octubre. "Hem de treballar de valent per evitar possibles situacions de sequera a través de la cerca de captacions i la creació de nous dipòsits d'emmagatzematge", ha ressaltat, afegint que ja ha mantingut una reunió amb l'empresa especialitzada en el tema de l'aigua i es troba l'espera del retorn dels tècnics per veure "cap a quina direcció hem de continuar per prevenir nous episodis de sequera".

En línies generals, la nova cònsol també ha apostat amb fermesa per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la parròquia. En aquest sentit, ha exposat que treballaran "amb rigor, transparència i consens" per garantir que se segueix vetllant pel benestar dels massanencs. Gairebé amb les mateixes paraules s'ha pronunciat el líder de l'oposició al comú, Guillem Forné, qui ha manifestat que la voluntat d'Amb Seny és fer una "oposició constructiva". "No estem aquí per fer una oposició destructiva com passa moltes vegades, al contrari, nosaltres no hi creiem en això", ha dit, recordant que ha estat durant quatre anys dintre del comú i "sé el que això significa". "Encarem els propers quatre anys amb exactament la mateixa voluntat de construir una Massana per a tothom, molt millor de la que tenim ara", ha conclòs.

D'altra banda, també ha posat en relleu la seva satisfacció i "il·lusió" per començar una nova etapa i ha recordat que els dos consellers de l'oposició, Forné i Laura Cristina Bragança representen "prop del 42%" dels ciutadans que van acudir a les urnes el passat 17 de desembre, per la qual cosa, ha asserit, "tenim una grandíssima responsabilitat per representar la veu de totes aquestes sensibilitats que confien en nosaltres per tirar endavant una parròquia que ara mateix té molts reptes importants pel davant". Preguntat per l'eficàcia que poden tenir dos consellers per representar més del 40% de la població que ha exercit el seu dret a vot, Forné s'ha referit a "les grandeses de la nostra llei electoral" acceptant que "no serà fàcil", però que sabien "al joc en el qual jugàvem".

Finalment, la cònsol sortint, Olga Molné, ha posat de manifest la satisfacció d'haver passat el relleu del consolat a qui fins al moment era la cònsol menor perquè "hi confio plenament i sé que és una persona molt treballadora, molt capaç i estic convençuda que ho farà molt bé". "Per mi és una satisfacció poder marxar i passar el relleu a ella", ha exposat.

Durant la sessió tradicionals de Sants Innocents també s'han escollit Mònica Sole com a consellera major, Agustí Garcia com a conseller menor i Elisabet Rossell com a capità.