Sant Julià insta a Govern a fer el manteniment de les carreteres secundàries

Sant Julià de LòriaMajoria i minoria de Sant Julià de Lòria han aprofitat la sessió ordinària del consell de comú d'aquest dimecres per fer una nova crida al Govern per tal que es posi mans a l'obra amb el manteniment de les carreteres secundàries, unes actuacions realment necessàries en alguns trams de la xarxa viària que han de servir per garantir la seguretat del trànsit i, especialment, el pas de ciclistes. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha declarat que el nombre de trams en mal estat identificats "fan por", ja que en diversos punts es poden observar esquerdes a la carretera que fan perillós el trànsit de vehicles. "Són trams que entenem que caldria arreglar", ha dit, tot recordant que seria una bona acció per continuar posicionant el país com a territori ciclista tenint en compte que les carreteres secundàries són per alguns dels llocs on més es practica aquest esport.