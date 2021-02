Satisfacció al Govern per la decisió del Procicat

Andorra la VellaEl Govern també ha volgut manifestar la seva valoració "positiva" per la decisió de la Generalitat de Catalunya d'assimilar el Principat dins l’Alt Urgell com a unitat comarcal a efectes de mobilitat, a partir d’aquest proper dilluns 8 de febrer. El Govern valora positivament la decisió de la Generalitat que confirma l’estat de les bones relacions entre ambdós territoris i la col·laboració en una situació sanitària com l’actual.

D’aquesta manera, el PROCICAT, l’òrgan de decisió, ha validat la demanda que ja feia setmanes que havia fet Andorra perquè, i sempre un cop superat el confinament municipal a Catalunya, es pogués assimilar el país a la comarca o regió sanitària veïna a tots els efectes. Aquesta decisió deixa palès que el confinament perimetral comarcal permetrà la mobilitat amb Andorra.