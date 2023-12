Amb Seny vol aturar el projecte de l'heliport i reforestar la zona

La MassanaLa candidatura d'Amb Seny de la Massana denuncia la tala d'arbres en 25.000 metres quadrats i està "totalment en contra" de l'heliport nacional a la Caubella, tal com ha manifestat aquest dimarts el número 9 de la llista, Michel Moliné. El candidat ha argumentat que el lloc no és l'ideal, a diferència de la Borda Sabaté -com indiquen informes tècnics-.

Moliné ha subratllat que la infraestructura, a més, serà molt poc rendible perquè el plec de bases demanava ginys de dotze places i això no es complirà perquè els ofertats finalment són de cinc passatgers. "O es tripliquen els vols i, per tant, faran més soroll, o no serà rendible". Així mateix, ha recordat que si l'empresa no obté beneficis, aquests hauran de sortir del pressupost de l'Estat. "Era una construcció que havia de ser privada i l'Estat, per al pressupost de l'any que ve, té una partida de 5 milions, que sortiran de la butxaca de tots", ha assenyalat.

Així doncs, la voluntat d'Amb Seny és analitzar amb gabinets jurídics si el projecte es pot aturar per tal de reubicar-lo en una altra zona del país i que es tornin a sembrar amb pins els 25.000 metres quadrats de bosc talat. "Hem d'estudiar si és possible, que creiem que si, i miraré d'aturar l'heliport a la Caubella", ha conclòs.