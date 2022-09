La Síndica diu que és un moment clau on cal un debat entre creixement i sostenibilitat

Andorra la VellaLa Síndica Roser Suñé ha instat que es faci un pacte social per garantir que es pugui fer front als problemes que actualment afecten Andorra. Dins del tradicional discurs del Dia de Meritxell, la Síndica General ha fet èmfasi en la necessitat d’un acord entre els diferents actors polítics i socials per aconseguir un front unit davant una situació difícil per l’increment del cost de la vida derivat de l’augment de la inflació. Al mateix temps, el pacte hauria de servir per lluitar contra altres problemes importants com la dificultat per accedir a l’habitatge. Un altre dels reptes que Suñé ha incidit en què cal tenir present i que pot tenir una afectació molt important és l’emergència energètica. Davant d’aquest conjunt de temes als quals el Principat s’està enfrontant, la Síndica ha instat a un acord intern de país per poder donar la millor resposta possible. Ha destacat que “Andorra es troba en una cruïlla que, segons la tria, definirà el seu futur. La dinàmica entre creixement i sostenibilitat és un dels debats més apassionats que hem de fer”.

En aquest sentit, Suñé ha manifestat que no es pot "defugir" la reflexió sobre la situació que la inflació creixent està generant. "La por a la pèrdua de poder adquisitiu transforma les societats i si les polítiques públiques no acompanyen aquesta situació, els canvis no són per a bé", ha destacat, sense defugir parlar especialment de l'habitatge: "ha ocupat un lloc preeminent per mostrar les dificultats diàries dels nostres ciutadans, els preus han augmentat i els mecanismes usats no han pogut fer-hi front", ha destacat. Ha defensat que no hi ha "solucions màgiques" però també ha reconegut que cal ser "més àgils i contundents". "Permeteu-me que des d'aquí sumi la meva veu a aquelles altres que parlen, amb matisos diversos, de pacte social" i ha destacat que si el 1993 es va poder trobar un consens aquest hauria de ser possible també ara. Ha demanat, en aquest sentit, "alçada de mires" i evitar caure "en discussions estèrils". També ha manifestat que els agents socials "han d'ocupar el lloc que els correspon i transmetre les inquietuds i les propostes de la societat civil des d'una anàlisi seriosa i compartida amb el màxim de persones possible".

Quant al canvi climàtic, Suñé ha manifestat que Andorra es troba "com la resta del món en una cruïlla de camins que segons la tria que es faci definiran el seu futur". Així, ha manifestat que un dels debats més importants que hi ha sobre la taula és "la dinàmica entre creixement i sostenibilitat". Suñé ha defensat que "l'emergència climàtica ha de determinar qualsevol presa de decisió que afecti el territori" i ha remarcat que "no tot s'hi val". La síndica general també s'ha referit a la crisi energètica deguda a la guerra a Ucraïna i ha recordat que la classe política ha de ser conscient que els "recursos són finits" i ha afegit que "l'estalvi d'energia ha de formar part del nostre dia a dia". En aquest sentit, ha "celebrat" la feina pedagògica que ja s'ha engegat per conscienciar la població sobre aquest estalvi.

A l'últim, s'ha referit a la participació ciutadana i ha advocat "per una anàlisi més aprofundida sobre els models de participació ciutadana, una assignatura que considero pendent".