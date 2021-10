Els sindicats diuen que el Govern no ha cedit 'en res' perquè 'no s'han sortit del seu camí que era retallar'

Andorra la VellaFa 10 anys, el 21 d'octubre de 2021, va ser notícia...

El portaveu de la plataforma de sindicats de l'administració central, Joan Torra, ha dit en declaracions a l'ANA que consideren que el Govern no ha cedit en res perquè 'no s'han sortit del seu camí que era retallar'. Per aquest motiu, els sindicats no es volen posicionar sobre cap dels models de retallades que el Govern ha posat aquest divendres sobre la taula, i volen esperar al redactat del projecte de llei per decidir les accions a emprendre en una assemblea.

Després de la reunió que han mantingut els sindicats amb el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, Joan Torra ha indicat que no es volen pronunciar sobre els models de retallades que s'han exposat, i emplacen el Govern a triar el que vulgui.

De tota manera, Torra sí que ha dit que els sembla bé que el Govern hagi decidit reflectir que és una mesura temporal, malgrat que cal especificar quin termini tindrà. També ha indicat que pel que fa als triennis, caldria que el valor que es tingués en compte fos l'actual, i no el que pugui ser d'aquí a tres anys.

Pel que fa als conceptes on aplicar la reducció salarial, dels quals el ministre els ha donat dues opcions, Torra ha indicat que no es volen posicionar sobre cap model, perquè ha de ser el Govern qui ho defineixi i posteriorment ells prendran les mesures que calguin, perquè ells continuen sense acceptar les retallades.