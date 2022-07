Sindicatura avala la tramitació per extrema urgència de les mesures per millorar el poder adquisitiu

Andorra la VellaSindicatura ha desestimat el recurs presentat pel grup parlamentari de Terceravia + Unió Laurediana + Independents on demana la revisió de l'admissió a tràmit per la via d'extrema urgència i necessitat del projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població al·legant que no no es justificava perquè només existia una petició genèrica del cap de Govern, Xavier Espot. Així es desprèn de la resposta tramesa al grup de Josep Pintat, en la qual s'exposa que no hi ha "matèria reservada a llei qualificada i que tampoc hi ha vulneració de drets individuals envers els consellers generals" i posa en relleu que el procediment s'ajusta a les previsions del procediment especial reglat.

Un altra de les al·legacions que Pintat va posar sobre la taula és el fet de no haver aportat un informe emès pel Consell Econòmic i Social, un punt al qual Sindicatura respon de manera contundent afirmant que "no és un requisit essencial per a l’admissió a tràmit no viciant de nul·litat ni impedint la tramitació i l’aprovació del projecte de llei en qüestió". A banda, apunten que no és competència de Sindicatura verificar l'existència del dictament.

Amb tot, tal com s'ha dit anteriorment, constaten que el projecte de llei de mesures reuneix els elements necessaris i compleix els requisits formals d'admissibilitat per acollir-se a la via d'extrema urgència i necessitat.