Els sis aspirants a alcalde de la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellLes eleccions municipals a la Seu d'Urgell del 28 de maig tindran fins a sis llistes electorals en el que es preveu que hi hagi una important dispersió del vot. L'actual alcalde Francesc Viaplana torna a ser el cap de llista d'ERC i Jordi Fábrega serà de nou el número 1 de Junts. Els socialistes, agrupats en la marca Compromís, canvien a Òscar Ordeig per Joan Barrera. La CUP estarà encapçalada per un dels líders antiJocs Olímpics 2030, Bernat Lavaquiol. El Partit Popular tindrà com a cap de llista a Mario García i VOX a Antonio Escudero.

Compromís va aconseguir ser la força més votada amb sis consellers fa quatre anys, però Junts (5) i ERC (4) van fer un pacte per tenir la majoria absoluta. Sumaven 9 dels 17 regidors. Els altres dos que falten eren de la CUP. L'alcaldia ha estat dos anys per Fàbrega i dos anys per Viaplana.